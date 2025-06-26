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Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными - РИА Новости, 26.06.2025
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17:06 26.06.2025 (обновлено: 17:08 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/plennye-2025606748.html
Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными
Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными
Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:06:00+03:00
2025-06-26T17:08:00+03:00
россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
стамбул
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России.&quot;Двадцать шестого июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что взамен передана группа украинских военнопленных.Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250626/obmen-2025604529.html
россия
украина
стамбул
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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена
Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео
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россия, украина, вооруженные силы украины, стамбул, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными

МО: группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России.
«

"Двадцать шестого июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взамен передана группа украинских военнопленных.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСтамбулБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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