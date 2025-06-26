https://ria.ru/20250626/plennye-2025606748.html

Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными

Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными - РИА Новости, 26.06.2025

Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными

Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:06:00+03:00

2025-06-26T17:06:00+03:00

2025-06-26T17:08:00+03:00

россия

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

стамбул

белоруссия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.Отмечается, что взамен передана группа украинских военнопленных.Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250626/obmen-2025604529.html

россия

украина

стамбул

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские бойцы вернулись домой из украинского плена Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео 2025-06-26T17:06 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, стамбул, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф)