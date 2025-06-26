https://ria.ru/20250626/plennye-2025601936.html
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается - РИА Новости, 26.06.2025
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается
Работа по обмену пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, продолжается, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:50:00+03:00
2025-06-26T16:50:00+03:00
2025-06-26T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа по обмену пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, продолжается, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе.Осведомленный источник сообщил агентству, что РФ и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках Стамбульских договоренностей."Работа продолжается", - сообщил агентству источник.
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украина, россия, стамбул, в мире
Украина, Россия, Стамбул, В мире, Специальная военная операция на Украине
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается
Работа по обмену пленными с Киевом в рамках стамбульских соглашений продолжается