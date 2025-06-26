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Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 26.06.2025 (обновлено: 17:07 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/plennye-2025601936.html
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается - РИА Новости, 26.06.2025
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается
Работа по обмену пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, продолжается, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:50:00+03:00
2025-06-26T17:07:00+03:00
украина
россия
стамбул
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа по обмену пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, продолжается, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе.Осведомленный источник сообщил агентству, что РФ и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках Стамбульских договоренностей."Работа продолжается", - сообщил агентству источник.
https://ria.ru/20250626/kreml-2025585714.html
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украина, россия, стамбул, в мире
Украина, Россия, Стамбул, В мире, Специальная военная операция на Украине
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается

Работа по обмену пленными с Киевом в рамках стамбульских соглашений продолжается

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа по обмену пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, продолжается, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе.
Осведомленный источник сообщил агентству, что РФ и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках Стамбульских договоренностей.
"Работа продолжается", - сообщил агентству источник.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Песков: после обмена пленными определятся даты нового раунда переговоров
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулВ мире
 
 
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