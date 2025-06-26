https://ria.ru/20250626/peterburg-2025687441.html

В Петербурге появятся новые трамвайные линии

В Петербурге появятся новые трамвайные линии - РИА Новости, 26.06.2025

В Петербурге появятся новые трамвайные линии

Транспортную доступность технологических долин в Санкт-Петербурге обеспечат новые трамвайные линии, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:46:00+03:00

2025-06-26T23:46:00+03:00

2025-06-26T23:46:00+03:00

общество

санкт-петербург

колпино

пушкинский район (московская область)

александр беглов

санкт-петербургский университет информационных технологий

пулково (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965871006_0:289:3125:2047_1920x0_80_0_0_de4671cd9139f7819e34b84464baa84a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Транспортную доступность технологических долин в Санкт-Петербурге обеспечат новые трамвайные линии, сообщил губернатор города Александр Беглов. "ИНТЦ (Инновационный научно-технический центр) "Невская дельта" появится уже в обозримом будущем. Чтобы молодым и талантливым людям там комфортно жилось и работалось, нужно обеспечить транспортную доступность. Трамвай до метро – самый быстрый и надежный транспорт", – рассказал он в эфире Телеканала "78". Губернатор напомнил, что до конца этого года строящаяся инвестором трамвайная линия свяжет станцию метро "Купчино" и поселок Шушары, а затем придет в Славянку. После этого останется достроить ее до ИНТЦ "Невская дельта". По словам губернатора, этот маршрут будет реализовываться по новому концессионному соглашению. По словам Беглова, в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения запланировано строительство еще двух трамвайных линий. "Здесь будут новые трамвайные линии… Технологическая долина "ИТМО-Хайпарк" строится, нужно обеспечить транспортную доступность и для неё, и для нового города-спутника "Южный". Трамвайная сеть пройдет вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе. Также для жителей города Колпино – это быстрый способ добраться до метро "Шушары". Трёхстороннее соглашение, которое мы подписали на форуме, даст им такую возможность", - отметил губернатор. Он также сообщил, что в дальнейшем, когда Кировско-Выборгская линия метрополитена будет продлена за аэропорт "Пулково" в Пушкинский район, трамвай будет подвозить людей к ее новым станциям. "У нас есть прямое поручение по поводу строительства этого метро, мы сейчас работаем с федеральным центром, чтобы нам оказали содействие в финансировании этой новой ветки", – сказал Беглов.

https://ria.ru/20250626/moskva-2025576266.html

санкт-петербург

колпино

пушкинский район (московская область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, колпино, пушкинский район (московская область), александр беглов, санкт-петербургский университет информационных технологий, пулково (аэропорт)