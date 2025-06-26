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В Петербурге появятся новые трамвайные линии - РИА Новости, 26.06.2025
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23:46 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/peterburg-2025687441.html
В Петербурге появятся новые трамвайные линии
В Петербурге появятся новые трамвайные линии - РИА Новости, 26.06.2025
В Петербурге появятся новые трамвайные линии
Транспортную доступность технологических долин в Санкт-Петербурге обеспечат новые трамвайные линии, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:46:00+03:00
2025-06-26T23:46:00+03:00
общество
санкт-петербург
колпино
пушкинский район (московская область)
александр беглов
санкт-петербургский университет информационных технологий
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Транспортную доступность технологических долин в Санкт-Петербурге обеспечат новые трамвайные линии, сообщил губернатор города Александр Беглов. "ИНТЦ (Инновационный научно-технический центр) "Невская дельта" появится уже в обозримом будущем. Чтобы молодым и талантливым людям там комфортно жилось и работалось, нужно обеспечить транспортную доступность. Трамвай до метро – самый быстрый и надежный транспорт", – рассказал он в эфире Телеканала "78". Губернатор напомнил, что до конца этого года строящаяся инвестором трамвайная линия свяжет станцию метро "Купчино" и поселок Шушары, а затем придет в Славянку. После этого останется достроить ее до ИНТЦ "Невская дельта". По словам губернатора, этот маршрут будет реализовываться по новому концессионному соглашению. По словам Беглова, в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения запланировано строительство еще двух трамвайных линий. "Здесь будут новые трамвайные линии… Технологическая долина "ИТМО-Хайпарк" строится, нужно обеспечить транспортную доступность и для неё, и для нового города-спутника "Южный". Трамвайная сеть пройдет вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе. Также для жителей города Колпино – это быстрый способ добраться до метро "Шушары". Трёхстороннее соглашение, которое мы подписали на форуме, даст им такую возможность", - отметил губернатор. Он также сообщил, что в дальнейшем, когда Кировско-Выборгская линия метрополитена будет продлена за аэропорт "Пулково" в Пушкинский район, трамвай будет подвозить людей к ее новым станциям. "У нас есть прямое поручение по поводу строительства этого метро, мы сейчас работаем с федеральным центром, чтобы нам оказали содействие в финансировании этой новой ветки", – сказал Беглов.
https://ria.ru/20250626/moskva-2025576266.html
санкт-петербург
колпино
пушкинский район (московская область)
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общество, санкт-петербург, колпино, пушкинский район (московская область), александр беглов, санкт-петербургский университет информационных технологий, пулково (аэропорт)
Общество, Санкт-Петербург, Колпино, Пушкинский район (Московская область), Александр Беглов, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Пулково (аэропорт)
В Петербурге появятся новые трамвайные линии

Беглов: в технологических долинах Петербурга появятся новые трамвайные линии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Транспортную доступность технологических долин в Санкт-Петербурге обеспечат новые трамвайные линии, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"ИНТЦ (Инновационный научно-технический центр) "Невская дельта" появится уже в обозримом будущем. Чтобы молодым и талантливым людям там комфортно жилось и работалось, нужно обеспечить транспортную доступность. Трамвай до метро – самый быстрый и надежный транспорт", – рассказал он в эфире Телеканала "78".
Губернатор напомнил, что до конца этого года строящаяся инвестором трамвайная линия свяжет станцию метро "Купчино" и поселок Шушары, а затем придет в Славянку. После этого останется достроить ее до ИНТЦ "Невская дельта". По словам губернатора, этот маршрут будет реализовываться по новому концессионному соглашению.
По словам Беглова, в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения запланировано строительство еще двух трамвайных линий.
"Здесь будут новые трамвайные линии… Технологическая долина "ИТМО-Хайпарк" строится, нужно обеспечить транспортную доступность и для неё, и для нового города-спутника "Южный". Трамвайная сеть пройдет вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе. Также для жителей города Колпино – это быстрый способ добраться до метро "Шушары". Трёхстороннее соглашение, которое мы подписали на форуме, даст им такую возможность", - отметил губернатор.
Он также сообщил, что в дальнейшем, когда Кировско-Выборгская линия метрополитена будет продлена за аэропорт "Пулково" в Пушкинский район, трамвай будет подвозить людей к ее новым станциям.
"У нас есть прямое поручение по поводу строительства этого метро, мы сейчас работаем с федеральным центром, чтобы нам оказали содействие в финансировании этой новой ветки", – сказал Беглов.
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ОбществоСанкт-ПетербургКолпиноПушкинский район (Московская область)Александр БегловСанкт-Петербургский университет информационных технологийПулково (аэропорт)
 
 
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