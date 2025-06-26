https://ria.ru/20250626/peterburg-2025683925.html

Власти Петербурга хотят увековечить память Балабанова

Власти Петербурга хотят увековечить память Балабанова - РИА Новости, 27.06.2025

Власти Петербурга хотят увековечить память Балабанова

Власти Санкт-Петербурга считают необходимым увековечить память режиссера Алексея Балабанова и думают о том, как это сделать, сообщил вице-губернатор города... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-26T22:56:00+03:00

2025-06-26T22:56:00+03:00

2025-06-27T01:20:00+03:00

санкт-петербург

свердловск

екатеринбург

алексей балабанов

борис пиотровский

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга считают необходимым увековечить память режиссера Алексея Балабанова и думают о том, как это сделать, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Пиотровскому в ходе прямой линии в четверг поступило предложение жителя Петербурга присвоить имя Балабанова скверу между Уральской улицей и набережной реки Смоленки и там же установить памятник режиссеру. "Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика 0 штука непростая, у нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет (с момента смерти выдающегося человека, чье имя предполагается присвоить объекту городской среды - ред.)... Мы будем работать над этим вопросом, будем стараться тем или иным образом реализовать его", - сказал вице-губернатор. Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.

https://ria.ru/20250626/koreya-2025575420.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, свердловск, екатеринбург, алексей балабанов, борис пиотровский, общество