https://ria.ru/20250626/peterburg-2025629566.html

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине - РИА Новости, 26.06.2025

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу россиянина Марата Гаджиева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с Норвегией, которой он РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:59:00+03:00

2025-06-26T17:59:00+03:00

2025-06-26T17:59:00+03:00

норвегия

санкт-петербург

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу россиянина Марата Гаджиева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с Норвегией, которой он хотел предложить помощь в модернизации военной техники для Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Гаджиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством – ред.)", – говорится в сообщении. Как уточняется, Гаджиев, находясь в Сахалинской области, где он зарегистрирован, по собственной инициативе позвонил в генконсульство Норвегии в Петербурге и посольство Норвегии в Москве. В телефонном разговоре он выразил заинтересованность в том, чтобы связаться с военным атташе Норвегии "в целях обсуждения вопроса оказания помощи в модернизации военной техники, поставляемой странами НАТО на территорию Украины для ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации". Гаджиев был задержан во вторник, ему предъявлено обвинение. Как уточняет судебная пресс-служба, россиянин не признал вину. Он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации в Сахалинской области.

https://ria.ru/20250626/fsb-2025592812.html

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норвегия, санкт-петербург, украина, происшествия