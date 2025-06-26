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В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине - РИА Новости, 26.06.2025
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17:59 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/peterburg-2025629566.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине - РИА Новости, 26.06.2025
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу россиянина Марата Гаджиева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с Норвегией, которой он РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:59:00+03:00
2025-06-26T17:59:00+03:00
норвегия
санкт-петербург
украина
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу россиянина Марата Гаджиева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с Норвегией, которой он хотел предложить помощь в модернизации военной техники для Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Гаджиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством – ред.)", – говорится в сообщении. Как уточняется, Гаджиев, находясь в Сахалинской области, где он зарегистрирован, по собственной инициативе позвонил в генконсульство Норвегии в Петербурге и посольство Норвегии в Москве. В телефонном разговоре он выразил заинтересованность в том, чтобы связаться с военным атташе Норвегии "в целях обсуждения вопроса оказания помощи в модернизации военной техники, поставляемой странами НАТО на территорию Украины для ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации". Гаджиев был задержан во вторник, ему предъявлено обвинение. Как уточняет судебная пресс-служба, россиянин не признал вину. Он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации в Сахалинской области.
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норвегия, санкт-петербург, украина, происшествия
Норвегия, Санкт-Петербург, Украина, Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине

Суд арестовал мужчину по обвинению в сотрудничестве с Норвегией по Украине

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу россиянина Марата Гаджиева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с Норвегией, которой он хотел предложить помощь в модернизации военной техники для Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Гаджиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством – ред.)", – говорится в сообщении.
Как уточняется, Гаджиев, находясь в Сахалинской области, где он зарегистрирован, по собственной инициативе позвонил в генконсульство Норвегии в Петербурге и посольство Норвегии в Москве. В телефонном разговоре он выразил заинтересованность в том, чтобы связаться с военным атташе Норвегии "в целях обсуждения вопроса оказания помощи в модернизации военной техники, поставляемой странами НАТО на территорию Украины для ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации".
Гаджиев был задержан во вторник, ему предъявлено обвинение.
Как уточняет судебная пресс-служба, россиянин не признал вину. Он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации в Сахалинской области.
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