https://ria.ru/20250626/peterburg-2025629566.html
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине - РИА Новости, 26.06.2025
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу россиянина Марата Гаджиева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с Норвегией, которой он РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:59:00+03:00
2025-06-26T17:59:00+03:00
2025-06-26T17:59:00+03:00
норвегия
санкт-петербург
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу россиянина Марата Гаджиева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с Норвегией, которой он хотел предложить помощь в модернизации военной техники для Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Гаджиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством – ред.)", – говорится в сообщении. Как уточняется, Гаджиев, находясь в Сахалинской области, где он зарегистрирован, по собственной инициативе позвонил в генконсульство Норвегии в Петербурге и посольство Норвегии в Москве. В телефонном разговоре он выразил заинтересованность в том, чтобы связаться с военным атташе Норвегии "в целях обсуждения вопроса оказания помощи в модернизации военной техники, поставляемой странами НАТО на территорию Украины для ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации". Гаджиев был задержан во вторник, ему предъявлено обвинение. Как уточняет судебная пресс-служба, россиянин не признал вину. Он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации в Сахалинской области.
https://ria.ru/20250626/fsb-2025592812.html
норвегия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, санкт-петербург, украина, происшествия
Норвегия, Санкт-Петербург, Украина, Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в связи с Норвегией по Украине
Суд арестовал мужчину по обвинению в сотрудничестве с Норвегией по Украине