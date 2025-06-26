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В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в оправдании терроризма - РИА Новости, 26.06.2025
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14:37 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/peterburg-2025567335.html
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в оправдании терроризма
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в оправдании терроризма - РИА Новости, 26.06.2025
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в оправдании терроризма
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину по обвинению в намерении вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в России... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:37:00+03:00
2025-06-26T14:37:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину по обвинению в намерении вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в России террористическая организация), публичном оправдании терроризма, а также в развратных действиях в отношении детей, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее словам, 32-летнему Александру Попову вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 1 ст.30 - ч. 2 ст. 208 УК РФ и ч. 3 ст. 135 УК РФ. "По постановлению Дзержинского районного суда нашего города под стражей фигурант пробудет по 18.08.2025", - сообщила Лебедева в своём Telegram-канале. Отмечается, что вину Попов не признает. "Попов, испытывая чувство ненависти к руководству Российской Федерации и гражданам России, разделяя цели и идеологию деятельности националистической организации "Русский добровольческий корпус"*, признанной террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России, решил вступить в ряды ТО "РДК"*. Попов отправил сообщения в группу "Русский добровольческий корпус"*, анкету на вступление со своими биографическими, установочными и контактными данными. Пока фигурант ожидал ответа от представителей ТО "РДК"*, он изучал тактику, методику, принципы осуществления деятельности ТО "РДК"* и ее участников", - написала Лебедева. Попов принял решение перейти на территорию Украины и стать участником РДК*, непосредственно противостоящей РФ с применением вооружения в проводимой на территории Украины спецоперации, и направил анкету. Привести свой план в действие он не смог, так как был задержан. Также мужчина разместил на своей странице в соцсети не менее трех видеозаписей, подготовленных неустановленными лицами, содержание которых направлено на публичное оправдание терроризма. Кроме того, Попов через соцсеть умышленно отправлял двум детям, не достигшим 16-летнего возраста, сообщения, связанные с совершением полового акта.* запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в оправдании терроризма

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину по обвинению в оправдании терроризма

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину по обвинению в намерении вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в России террористическая организация), публичном оправдании терроризма, а также в развратных действиях в отношении детей, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По ее словам, 32-летнему Александру Попову вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 1 ст.30 - ч. 2 ст. 208 УК РФ и ч. 3 ст. 135 УК РФ.
"По постановлению Дзержинского районного суда нашего города под стражей фигурант пробудет по 18.08.2025", - сообщила Лебедева в своём Telegram-канале.
Отмечается, что вину Попов не признает.
"Попов, испытывая чувство ненависти к руководству Российской Федерации и гражданам России, разделяя цели и идеологию деятельности националистической организации "Русский добровольческий корпус"*, признанной террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России, решил вступить в ряды ТО "РДК"*. Попов отправил сообщения в группу "Русский добровольческий корпус"*, анкету на вступление со своими биографическими, установочными и контактными данными. Пока фигурант ожидал ответа от представителей ТО "РДК"*, он изучал тактику, методику, принципы осуществления деятельности ТО "РДК"* и ее участников", - написала Лебедева.
Попов принял решение перейти на территорию Украины и стать участником РДК*, непосредственно противостоящей РФ с применением вооружения в проводимой на территории Украины спецоперации, и направил анкету.
Привести свой план в действие он не смог, так как был задержан.
Также мужчина разместил на своей странице в соцсети не менее трех видеозаписей, подготовленных неустановленными лицами, содержание которых направлено на публичное оправдание терроризма. Кроме того, Попов через соцсеть умышленно отправлял двум детям, не достигшим 16-летнего возраста, сообщения, связанные с совершением полового акта.
* запрещенная в России террористическая организация
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