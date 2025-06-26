https://ria.ru/20250626/peskov-2025583798.html

Песков ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной

Песков ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 26.06.2025

Песков ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной

Когда подвижки по дате третьего раунда переговоров России и Украины будут, об этом будет объявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:45:00+03:00

2025-06-26T15:45:00+03:00

2025-06-26T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Когда подвижки по дате третьего раунда переговоров России и Украины будут, об этом будет объявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, когда будут, тогда будет объявлено", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли подвижки по определению даты третьего раунда переговоров России и Украины.

https://ria.ru/20250626/peskov-2025578353.html

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