https://ria.ru/20250626/peskov-2025583798.html
Песков ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной
Песков ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 26.06.2025
Песков ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной
Когда подвижки по дате третьего раунда переговоров России и Украины будут, об этом будет объявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:45:00+03:00
2025-06-26T15:45:00+03:00
2025-06-26T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Когда подвижки по дате третьего раунда переговоров России и Украины будут, об этом будет объявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, когда будут, тогда будет объявлено", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли подвижки по определению даты третьего раунда переговоров России и Украины.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров с Украиной
Песков: будет объявлено, если произойдут подвижки по дате переговоров с Киевом