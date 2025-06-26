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Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 26.06.2025 (обновлено: 15:57 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/peskov-2025583567.html
Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков
Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков
Предтеча СВО всем хорошо известна, рассказ об этом начинается с приближения НАТО к границам РФ и спонсирования Западом госпереворота на Украине, заявил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:43:00+03:00
2025-06-26T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предтеча СВО всем хорошо известна, рассказ об этом начинается с приближения НАТО к границам РФ и спонсирования Западом госпереворота на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире, наверное, ее можно повторить, но это достаточно долгий рассказ, который начинается несколько десятилетий до, с того, как НАТО начала со своей военной инфраструктурой приближаться к нашим границам, после того, как странами НАТО был спонсирован вооруженный, кровавый переворот в Киеве и так далее", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, НАТО
Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков

Песков: начало СВО связано с приближением НАТО к границам России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предтеча СВО всем хорошо известна, рассказ об этом начинается с приближения НАТО к границам РФ и спонсирования Западом госпереворота на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире, наверное, ее можно повторить, но это достаточно долгий рассказ, который начинается несколько десятилетий до, с того, как НАТО начала со своей военной инфраструктурой приближаться к нашим границам, после того, как странами НАТО был спонсирован вооруженный, кровавый переворот в Киеве и так далее", - сказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковНАТО
 
 
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