https://ria.ru/20250626/peskov-2025583567.html
Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков
Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков
Предтеча СВО всем хорошо известна, рассказ об этом начинается с приближения НАТО к границам РФ и спонсирования Западом госпереворота на Украине, заявил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:43:00+03:00
2025-06-26T15:43:00+03:00
2025-06-26T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предтеча СВО всем хорошо известна, рассказ об этом начинается с приближения НАТО к границам РФ и спонсирования Западом госпереворота на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире, наверное, ее можно повторить, но это достаточно долгий рассказ, который начинается несколько десятилетий до, с того, как НАТО начала со своей военной инфраструктурой приближаться к нашим границам, после того, как странами НАТО был спонсирован вооруженный, кровавый переворот в Киеве и так далее", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, НАТО
Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков
Песков: начало СВО связано с приближением НАТО к границам России