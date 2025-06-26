https://ria.ru/20250626/peskov-2025583567.html

Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков

Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025

Предтеча СВО всем хорошо известна, заявил Песков

Предтеча СВО всем хорошо известна, рассказ об этом начинается с приближения НАТО к границам РФ и спонсирования Западом госпереворота на Украине, заявил... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:43:00+03:00

2025-06-26T15:43:00+03:00

2025-06-26T15:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предтеча СВО всем хорошо известна, рассказ об этом начинается с приближения НАТО к границам РФ и спонсирования Западом госпереворота на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире, наверное, ее можно повторить, но это достаточно долгий рассказ, который начинается несколько десятилетий до, с того, как НАТО начала со своей военной инфраструктурой приближаться к нашим границам, после того, как странами НАТО был спонсирован вооруженный, кровавый переворот в Киеве и так далее", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, нато