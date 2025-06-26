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Песков рассказал, зачем Запад пугает мнимой угрозой со стороны России - РИА Новости, 26.06.2025
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15:28 26.06.2025 (обновлено: 15:50 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/peskov-2025579933.html
Песков рассказал, зачем Запад пугает мнимой угрозой со стороны России
Песков рассказал, зачем Запад пугает мнимой угрозой со стороны России - РИА Новости, 26.06.2025
Песков рассказал, зачем Запад пугает мнимой угрозой со стороны России
Мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:28:00+03:00
2025-06-26T15:50:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
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украина
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Знаете, вот эта мнимая угроза России, эфемерная угроза, - это прием, который используется, чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков, те самые пресловутые 5% - этот тот прием, который используется, чтобы дальше выкачивать деньги и обеспечивать Украину оружием", - сказал Песков журналистам.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025562608.html
https://ria.ru/20250626/tramp-2025508385.html
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россия, дмитрий песков, в мире, сша, украина, сергей лавров, дональд трамп, нато
Россия, Дмитрий Песков, В мире, США, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
Песков рассказал, зачем Запад пугает мнимой угрозой со стороны России

Песков: Запад пугает угрозой от РФ, чтобы выбивать деньги из налогоплательщиков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мнимая угроза со стороны России используется для выбивания денег из налогоплательщиков стран Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Знаете, вот эта мнимая угроза России, эфемерная угроза, - это прием, который используется, чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков, те самые пресловутые 5% - этот тот прием, который используется, чтобы дальше выкачивать деньги и обеспечивать Украину оружием", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров
Вчера, 14:23
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп переложил оборонные расходы на Европу, считает эксперт
Вчера, 10:35
 
РоссияДмитрий ПесковВ миреСШАУкраинаСергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
 
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