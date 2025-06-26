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Россия заинтересована в усилиях США по украинскому процессу, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
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15:25 26.06.2025 (обновлено: 15:30 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/peskov-2025579493.html
Россия заинтересована в усилиях США по украинскому процессу, заявил Песков
Россия заинтересована в усилиях США по украинскому процессу, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
Россия заинтересована в усилиях США по украинскому процессу, заявил Песков
Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:25:00+03:00
2025-06-26T15:30:00+03:00
россия
сша
в мире
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам", - сказал Песков журналистам
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россия, сша, в мире, дмитрий песков, украина
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков, Украина
Россия заинтересована в усилиях США по украинскому процессу, заявил Песков

Песков: Россия заинтересована в усилиях США по переговорам по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам", - сказал Песков журналистам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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РоссияСШАВ миреДмитрий ПесковУкраина
 
 
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