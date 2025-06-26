https://ria.ru/20250626/peskov-2025579493.html

Россия заинтересована в усилиях США по украинскому процессу, заявил Песков

Россия заинтересована в усилиях США по украинскому процессу, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025

Россия заинтересована в усилиях США по украинскому процессу, заявил Песков

Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:25:00+03:00

2025-06-26T15:25:00+03:00

2025-06-26T15:30:00+03:00

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в продолжении усилий США с тем, чтобы способствовать переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам", - сказал Песков журналистам

https://ria.ru/20250626/peskov-2025578353.html

россия

сша

украина

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2025

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россия, сша, в мире, дмитрий песков, украина