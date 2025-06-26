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Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома - РИА Новости, 26.06.2025
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15:21 26.06.2025 (обновлено: 15:30 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/peskov-2025578467.html
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:21:00+03:00
2025-06-26T15:30:00+03:00
евразийский экономический союз
минск
александр лукашенко
белоруссия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.“Александр Григорьевич Лукашенко покажет своим гостям выставку достижений автопрома, автомобильную технику”, - сказал Песков журналистам.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евразийский экономический союз, минск, александр лукашенко, белоруссия, россия, дмитрий песков
Евразийский экономический союз, Минск, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома

Лукашенко 26 июня покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений автопрома Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
Александр Григорьевич Лукашенко покажет своим гостям выставку достижений автопрома, автомобильную технику”, - сказал Песков журналистам.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Вчера, 01:05
 
Евразийский экономический союзМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияДмитрий Песков
 
 
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