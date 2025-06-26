https://ria.ru/20250626/peskov-2025578467.html

Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома

Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома - РИА Новости, 26.06.2025

Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:21:00+03:00

2025-06-26T15:21:00+03:00

2025-06-26T15:30:00+03:00

евразийский экономический союз

минск

александр лукашенко

белоруссия

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.“Александр Григорьевич Лукашенко покажет своим гостям выставку достижений автопрома, автомобильную технику”, - сказал Песков журналистам.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

минск

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, минск, александр лукашенко, белоруссия, россия, дмитрий песков