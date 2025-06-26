https://ria.ru/20250626/peskov-2025578467.html
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:21:00+03:00
2025-06-26T15:21:00+03:00
2025-06-26T15:30:00+03:00
евразийский экономический союз
минск
александр лукашенко
белоруссия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.“Александр Григорьевич Лукашенко покажет своим гостям выставку достижений автопрома, автомобильную технику”, - сказал Песков журналистам.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, минск, александр лукашенко, белоруссия, россия, дмитрий песков
Евразийский экономический союз, Минск, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков
Лукашенко покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений белорусского автопрома
Лукашенко 26 июня покажет лидерам ЕАЭС выставку достижений автопрома Белоруссии