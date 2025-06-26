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Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы - РИА Новости, 26.06.2025
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15:19 26.06.2025 (обновлено: 15:30 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/peskov-2025578259.html
Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы
Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы - РИА Новости, 26.06.2025
Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы
Россия считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:19:00+03:00
2025-06-26T15:30:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
украина
россия
израиль
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250626/gaaga-2025538577.html
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, украина, россия, израиль
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Израиль
Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы

Песков: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы по сути

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", - сказал Песков журналистам.
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В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДмитрий ПесковУкраинаРоссияИзраиль
 
 
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