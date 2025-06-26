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Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы
Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы - РИА Новости, 26.06.2025
Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы
Россия считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:19:00+03:00
2025-06-26T15:19:00+03:00
2025-06-26T15:30:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", - сказал Песков журналистам.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, украина, россия, израиль
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Израиль
Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы
Песков: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы по сути