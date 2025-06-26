https://ria.ru/20250626/peskov-2025578259.html

Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы

Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы - РИА Новости, 26.06.2025

Кремль: ситуация на Украине и ирано-израильский конфликт несопоставимы

Россия считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:19:00+03:00

2025-06-26T15:19:00+03:00

2025-06-26T15:30:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

дмитрий песков

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израиль

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия считает, что конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру. Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250626/gaaga-2025538577.html

украина

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