https://ria.ru/20250626/peregovory-2025611779.html

Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах

Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах - РИА Новости, 26.06.2025

Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах

Россия и Китай изучают расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сфере, а также обсуждают реализацию совместных энергетических проектов, сообщило... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:21:00+03:00

2025-06-26T17:21:00+03:00

2025-06-26T17:34:00+03:00

россия

экономика

китай

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

шос

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Китай изучают расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сфере, а также обсуждают реализацию совместных энергетических проектов, сообщило российское Минэнерго.Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в четверг провел встречу с главой Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи на полях пятого заседания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В частности, речь шла о поставках СПГ и природного газа, развитии газотранспортной инфраструктуры и реализации совместных энергетических проектов, а также расширении сотрудничества в нефтяной и угольной сферах", - говорится в сообщении.Россия планирует не только нарастить поставки энергоресурсов в Китай, но и привлекать передовые технологические решения, отметил Цивилев.

https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025525465.html

россия

китай

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россия, экономика, китай, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), шос