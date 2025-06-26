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Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах - РИА Новости, 26.06.2025
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17:21 26.06.2025 (обновлено: 17:34 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/peregovory-2025611779.html
Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах
Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах - РИА Новости, 26.06.2025
Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах
Россия и Китай изучают расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сфере, а также обсуждают реализацию совместных энергетических проектов, сообщило... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:21:00+03:00
2025-06-26T17:34:00+03:00
россия
экономика
китай
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
шос
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Китай изучают расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сфере, а также обсуждают реализацию совместных энергетических проектов, сообщило российское Минэнерго.Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в четверг провел встречу с главой Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи на полях пятого заседания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В частности, речь шла о поставках СПГ и природного газа, развитии газотранспортной инфраструктуры и реализации совместных энергетических проектов, а также расширении сотрудничества в нефтяной и угольной сферах", - говорится в сообщении.Россия планирует не только нарастить поставки энергоресурсов в Китай, но и привлекать передовые технологические решения, отметил Цивилев.
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россия, экономика, китай, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), шос
Россия, Экономика, Китай, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ШОС
Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах

Россия и Китай изучат расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сферах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Китай изучают расширение сотрудничества в нефтяной и угольной сфере, а также обсуждают реализацию совместных энергетических проектов, сообщило российское Минэнерго.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в четверг провел встречу с главой Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи на полях пятого заседания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В частности, речь шла о поставках СПГ и природного газа, развитии газотранспортной инфраструктуры и реализации совместных энергетических проектов, а также расширении сотрудничества в нефтяной и угольной сферах", - говорится в сообщении.
Россия планирует не только нарастить поставки энергоресурсов в Китай, но и привлекать передовые технологические решения, отметил Цивилев.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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