https://ria.ru/20250626/peregovory-2025540507.html

Эрдоган: Турция обсуждает с Россией и Украиной новый раунд переговоров

Эрдоган: Турция обсуждает с Россией и Украиной новый раунд переговоров - РИА Новости, 26.06.2025

Эрдоган: Турция обсуждает с Россией и Украиной новый раунд переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:06:00+03:00

2025-06-26T13:06:00+03:00

2025-06-26T13:06:00+03:00

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров. "Мы продолжаем наши усилия по завершению этой жестокой войны справедливым и устойчивым миром. Мы ведем диалог со сторонами, чтобы провести третий раунд переговоров в предстоящий период", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250625/peskov-2025300766.html

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