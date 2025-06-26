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МО передаст Социальному фонду РФ полномочия по доплатам к пенсиям - РИА Новости, 26.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:09 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/pensiya-2025575742.html
МО передаст Социальному фонду РФ полномочия по доплатам к пенсиям
МО передаст Социальному фонду РФ полномочия по доплатам к пенсиям - РИА Новости, 26.06.2025
МО передаст Социальному фонду РФ полномочия по доплатам к пенсиям
С 1 января 2026 года Московскую область ожидает передача Социальному фонду России полномочий по назначению региональных социальных доплат неработающим... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:09:00+03:00
2025-06-26T15:09:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. С 1 января 2026 года Московскую область ожидает передача Социальному фонду России полномочий по назначению региональных социальных доплат неработающим пенсионерам. Процесс перехода позволит унифицировать назначение выплат по единым федеральным стандартам, сообщил 360.ru.Министр соцразвития региона Андрей Кирюхин отметил, что ежемесячно в Подмосковье социальную доплату получают более 268 тысяч человек."Передача полномочий позволит упростить процесс назначения данной меры поддержки", – пояснил глава ведомства.Доплата направлена на повышение дохода пенсионеров до величины прожиточного минимума, установленного в 2025 году на уровне 16 600 рублей. Назначение осуществляется автоматически, без подачи заявления, на основании данных Пенсионного фонда.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МО передаст Социальному фонду РФ полномочия по доплатам к пенсиям

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. С 1 января 2026 года Московскую область ожидает передача Социальному фонду России полномочий по назначению региональных социальных доплат неработающим пенсионерам. Процесс перехода позволит унифицировать назначение выплат по единым федеральным стандартам, сообщил 360.ru.
Министр соцразвития региона Андрей Кирюхин отметил, что ежемесячно в Подмосковье социальную доплату получают более 268 тысяч человек.
"Передача полномочий позволит упростить процесс назначения данной меры поддержки", – пояснил глава ведомства.
Доплата направлена на повышение дохода пенсионеров до величины прожиточного минимума, установленного в 2025 году на уровне 16 600 рублей. Назначение осуществляется автоматически, без подачи заявления, на основании данных Пенсионного фонда.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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