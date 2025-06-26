https://ria.ru/20250626/pashinyan-2025516026.html

Пашинян изменит законодательство для национализации "Электросетей"

Пашинян изменит законодательство для национализации "Электросетей" - РИА Новости, 26.06.2025

Пашинян изменит законодательство для национализации "Электросетей"

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" намерена изменить законы для национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей арестованному... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:16:00+03:00

2025-06-26T11:16:00+03:00

2025-06-26T11:16:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

электросети армении

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" намерена изменить законы для национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявил армянский премьер Никол Пашинян. Ранее Пашинян на фоне преследования Карапетяна заявил, что настало время национализировать компанию "Электросети Армении" и что план этой национализации уже готов. "Я знаю, что фракция "Гражданский договор" Национального собрания также проводила обсуждения, в том числе с партнерами из правительства. В результате нашей совместной работы уже разработан проект законодательных изменений, он будет принят очень быстро в ходе внеочередной сессии (парламента). Я думаю, что это первое необходимое действие... Государство, правительство возьмет на себя управление "Электросетями Армении, и с этого момента мы уже в более спокойной обстановке будем обсуждать дальнейшие сценарии", - заявил Пашинян на заседании правительства. По его словам, одним из сценариев может быть свободная продажа акций компании. "Мы должны: обеспечить свободное обращение акций ЗАО "Электросети Армении", - заявил Пашинян. Он добавил, что в акции должны иметь возможность вкладывать свои средства не только компании и корпорации, но и граждане Армении. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250618/plany-2023547981.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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