https://ria.ru/20250626/pashinyan-2025509609.html

Пашинян предложил наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна

Пашинян предложил наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна - РИА Новости, 26.06.2025

Пашинян предложил наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что силовиков, арестовавших архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, нужно представить к... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:41:00+03:00

2025-06-26T10:41:00+03:00

2025-06-26T10:41:00+03:00

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задержание архиепископа баграта галстаняна в армении

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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что силовиков, арестовавших архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, нужно представить к государственным наградам. В среду адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпация власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. В ночь на четверг архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца. "Хочу выразить благодарность всем представителям нашей правоохранительной системы. Я обсуждал этот вопрос также с президентом республики и думаю, было бы целесообразно представить к государственным наградам наиболее отличившихся сотрудников Службы национальной безопасности, прокуратуры, Следственного комитета, МВД, полиции", - заявил Пашинян на заседании правительства.

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

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