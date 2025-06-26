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Пашинян предложил наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна
Пашинян предложил наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна - РИА Новости, 26.06.2025
Пашинян предложил наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что силовиков, арестовавших архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, нужно представить к... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:41:00+03:00
2025-06-26T10:41:00+03:00
2025-06-26T10:41:00+03:00
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задержание архиепископа баграта галстаняна в армении
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что силовиков, арестовавших архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, нужно представить к государственным наградам. В среду адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпация власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. В ночь на четверг архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца. "Хочу выразить благодарность всем представителям нашей правоохранительной системы. Я обсуждал этот вопрос также с президентом республики и думаю, было бы целесообразно представить к государственным наградам наиболее отличившихся сотрудников Службы национальной безопасности, прокуратуры, Следственного комитета, МВД, полиции", - заявил Пашинян на заседании правительства.
https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html
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в мире, армения, никол пашинян, задержание архиепископа баграта галстаняна в армении
В мире, Армения, Никол Пашинян, Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении
Пашинян предложил наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна
Пашинян предлагает наградить силовиков, арестовавших архиепископа Галстаняна