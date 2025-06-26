Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 26.06.2025 (обновлено: 11:25 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/paket-2025517537.html
Премьер Нидерландов раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Премьер Нидерландов раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 26.06.2025
Премьер Нидерландов раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет сильным, так как он затронет банки. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:24:00+03:00
2025-06-26T11:25:00+03:00
россия
кайя каллас
нидерланды
евросоюз
еврокомиссия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет сильным, так как он затронет банки."Я думаю, что такой пакет санкций, как этот 18-й пакет, действительно довольно сильный. Ведь он, среди прочего, затрагивает банки", - заявил Схоф журналистам по прибытии на саммит ЕС. Трансляция велась на сайте ЕК.В понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.Ранее агентство Блумберг передавало, что следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, будет включать запрет на использование инфраструктуры "Северных потоков", а также отключение ряда банков от системы SWIFT.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны
https://ria.ru/20250626/vengrija-2025516572.html
https://ria.ru/20250626/fitso-2025499181.html
россия
нидерланды
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кайя каллас, нидерланды, евросоюз, еврокомиссия, москва, в мире
Россия, Кайя Каллас, Нидерланды, Евросоюз, Еврокомиссия, Москва, В мире
Премьер Нидерландов раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Схоф: 18-й пакет санкций ЕС против РФ будет сильным, он затронет банки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет сильным, так как он затронет банки.
"Я думаю, что такой пакет санкций, как этот 18-й пакет, действительно довольно сильный. Ведь он, среди прочего, затрагивает банки", - заявил Схоф журналистам по прибытии на саммит ЕС. Трансляция велась на сайте ЕК.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций
Вчера, 11:18
В понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.
Ранее агентство Блумберг передавало, что следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, будет включать запрет на использование инфраструктуры "Северных потоков", а также отключение ряда банков от системы SWIFT.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России
Вчера, 09:41
 
РоссияКайя КалласНидерландыЕвросоюзЕврокомиссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала