Венгрия не хочет состоять в ЕС с Украиной, заявил Орбан
Орбан: Украина принесет с собой в ЕС постоянную угрозу конфликта
© Getty Images / Thierry MonasseПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Венгрия не хочет состоять в одном сообществе с Украиной, потому что она принесет с собой в ЕС постоянную угрозу конфликта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Если мы интегрируем Украину в ЕС, мы интегрируем и войну. А мы не хотим состоять в одном сообществе со страной, которая воюет, потому что это представляет неизбежную угрозу для нас. Потому что если член ЕС в состоянии войны, это означает, что и ЕС в состоянии войны, а мы не хотели бы этого", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.