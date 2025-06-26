https://ria.ru/20250626/orban-2025469439.html

Орбан заявил, что противники вступления Украины в НАТО победили в Гааге

Орбан заявил, что противники вступления Украины в НАТО победили в Гааге - РИА Новости, 26.06.2025

Орбан заявил, что противники вступления Украины в НАТО победили в Гааге

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на саммите НАТО в Гааге провел короткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T00:04:00+03:00

2025-06-26T00:04:00+03:00

2025-06-26T00:04:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на саммите НАТО в Гааге провел короткие переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о вопросах международной безопасности. "Вчера был ужин, который давал король Нидерландов, и все пошли, а мы втроем остались и, так сказать, сообразили на троих. Президент Трамп, президент Турции и я быстро обсудили некоторые из наиболее сложных вопросов безопасности", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. По его словам, на саммите в Гааге "победили" сторонники точки зрения, что Украина не должна стать членом альянса, но теперь предстоит "более серьезная битва" на саммите ЕС в Брюсселе, поскольку там преобладает мнение, что Украину надо принять в сообщество и Киев должен продолжать конфликт на европейские деньги. "Мы считаем, что у Европы нет другой задачи в вопросе российско-украинской войны, кроме как полностью поддержать мирную инициативу американского президента. Это было бы нашей задачей. Сейчас этого не происходит, потому что европейцы хотят войны и хотят продолжать войну, и завтра, в присутствии Зеленского, они это сделают, дадут этому импульс, и нам, сторонникам мира, придется там осторожно маневрировать", - отметил венгерский премьер. В Гааге 24-25 июня проходит саммит НАТО. Глава венгерского МИД Петер Сийярто после первого дня заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс. Орбан переда началом второго дня саммита заявил, что считает целью своей работы, чтобы Украина оставалась вне НАТО, как и сейчас.

https://ria.ru/20250625/orban-2025447993.html

https://ria.ru/20250625/orban-2025235348.html

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в мире, украина, гаага, турция, виктор орбан, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, нато, евросоюз