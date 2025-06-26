https://ria.ru/20250626/opros-2025473376.html

Опрос: более половины украинцев считают ситуацию в стране неправильной

Опрос: более половины украинцев считают ситуацию в стране неправильной - РИА Новости, 26.06.2025

Опрос: более половины украинцев считают ситуацию в стране неправильной

Более половины граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса украинского института... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T01:22:00+03:00

2025-06-26T01:22:00+03:00

2025-06-26T01:22:00+03:00

украина

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более половины граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса украинского института стратегических исследований и прогнозов "Янус", центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", которые публикует украинское издание "Обозреватель". Согласно результатам опроса, 25,9% респондентов ответили, что страна движется "скорее в неправильном направлении", еще 30,3% – "в неправильном направлении". Лишь 9,5% считают, что ситуация развивается в правильном направлении, а 25,6% респондентов ответили, что, скорее в правильном направлении, следует из результатов опроса. Не смогли определиться с ответом 8,8% опрошенных. Опрос проводился с 6 по 11 июня 2025 года методом личных интервью с использованием планшетов среди двух тысяч респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 2,6%.

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012070922.html

украина

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