https://ria.ru/20250626/okean-2025637411.html

Африка разрывается пополам: новое исследование ученых о шестом океане

Африка разрывается пополам: новое исследование ученых о шестом океане - РИА Новости, 26.06.2025

Африка разрывается пополам: новое исследование ученых о шестом океане

Даже сама мысль о том, что целый континент может расколоться пополам, звучит как сюжет из апокалиптической литературы, но ученые говорят, что в Африке это может РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:56:00+03:00

2025-06-26T18:56:00+03:00

2025-06-26T18:56:00+03:00

африка

земля

эфиопия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Даже сама мысль о том, что целый континент может расколоться пополам, звучит как сюжет из апокалиптической литературы, но ученые говорят, что в Африке это может стать реальностью.Тревожные новости из ЭфиопииВ новом исследовании группы ученых из Университета Саутгемптона, опубликованном в журнале Nature Geoscience, говорится, что на стыке трёх тектонических плит — Африканской, Сомалийской и Аравийской — формируется гигантская трещина, которая в будущем превратится в океан.Как ни фантастично это звучит, но огромная трещина, по мнению ученых, действительно проходит через второй по величине континент Земли с северо-востока на юг.В конце концов весь континент может расколоться, и восточная часть Африки получит собственное побережье, отделённое от остальной Африки.В ходе своего нового исследования ученые нашли доказательства того, что из глубин земной коры под Эфиопией ритмично поднимаются потоки расплавленной породы.Как говорят исследователи из Университета Суонси, эти толчки постепенно разрывают континент на части, постепенно образуя новый океан."В конечном итоге раскол охватит всю Африку", — заявила ведущий автор исследования доктор Эмма Уоттс. — "Это уже началось и происходит сейчас, но медленно — 5–16 мм в год — на севере разлома".Место, где встречаются три тектонических разломаДля анализа команда исследователей собрала более 130 образцов вулканических пород по всему региону Афар. Почему именно там?Дело в том, что регион Афар — редкое место на Земле, где встречаются три тектонических разлома: Главный Эфиопский рифт, рифтовая зона Красного моря и рифтовая зона Аденского залива. Все вместе они известны как тройное сочленение.Специалисты использовали эти образцы, а также поступающие данные и передовые методы статистического моделирования для изучения структуры земной коры и мантии под ней.Мантия — самый толстый слой планеты, который состоит преимущественно из твёрдых пород, но ведёт себя как вязкая жидкость.Расхождение тектонических плит способствует подъёму мантии."Мы обнаружили, что мантия под Афаром неоднородна и не является неподвижной — она пульсирует… Эти восходящие импульсы частично расплавленной мантии направляются рифтовыми плитами, расположенными выше", — сообщила доктор Уоттс.В течение длительного времени, по мере того как тектонические плиты расходятся в зонах, таких как Афар, они растягиваются, как мягкий пластилин, пока не разрываются, зарождая новый океан.Как рождаются океаныПроцессы, при которых происходит рождение нового океана, вполне ясны и уже подтверждены десятками примеров из геологического прошлого Земли.Когда две литосферные плиты расходятся, между ними образуется разлом, в который начинает поступать магма из мантии, застывая, она формирует новую океаническую кору.Постепенно разлом расширяется, углубляется, и в него начинает поступать вода из соседних морей и океанов.По такому сценарию миллионы лет назад образовался Атлантический океан, когда раскололся древний суперконтинент Пангея. И сегодня мы наблюдаем начало того же процесса — на Африканском континенте.Разделит Африку на две частиПравда, произойдет это не завтра, процесс разделения Африки на части займёт несколько миллионов лет, прежде чем он завершится, и к тому времени Африка будет состоять из двух массивов суши.Приблизительные сроки — 5–10 миллионов лет, что является мгновением для геологических процессов, но, конечно, недостижимо по человеческим меркам.Более крупная часть суши образуется на западе, на котором сейчас расположены большинство из современных африканских стран, таких как Египет, Алжир, Нигерия, Гана и Намибия.В то же время меньшая по размеру часть суши образуется на востоке, будет включать в себя Сомали, Кению, Танзанию, Мозамбик и значительную часть Эфиопии."Меньшая часть, которая отделится в восточном направлении, будет иметь площадь примерно в 1 миллион квадратных миль, а оставшаяся большая часть суши будет иметь площадь чуть более 10 миллионов квадратных миль", — рассказала доктор Уоттс.Зарождение нового океана — наглядное подтверждение того, что наша Земля — "живой организм", который постоянно меняется, и то, что нам кажется стабильным — континенты, океаны, моря, горы — на самом деле лишь временные состояния в бесконечном цикле геологической активности планеты.

африка

земля

эфиопия

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африка, земля, эфиопия