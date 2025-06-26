https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025476361.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.06.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:40:00+03:00
2025-06-26T02:40:00+03:00
2025-06-26T02:40:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Калуги ("Грабцево") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025475982.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты