https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025475982.html
Во "Внуково" сняли ограничения на полеты
Во "Внуково" сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.06.2025
Во "Внуково" сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:33:00+03:00
2025-06-26T02:33:00+03:00
2025-06-26T02:36:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во "Внуково" сняли ограничения на полеты
Росавиация: во "Внуково" сняли ограничения на полеты