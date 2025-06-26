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Во "Внуково" сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.06.2025
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02:33 26.06.2025 (обновлено: 02:36 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025475982.html
Во "Внуково" сняли ограничения на полеты
Во "Внуково" сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.06.2025
Во "Внуково" сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.06.2025
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во "Внуково" сняли ограничения на полеты

Росавиация: во "Внуково" сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
00:16
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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