https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025475982.html

Во "Внуково" сняли ограничения на полеты

Во "Внуково" сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.06.2025

Во "Внуково" сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T02:33:00+03:00

2025-06-26T02:33:00+03:00

2025-06-26T02:36:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025470321.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)