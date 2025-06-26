https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025473017.html
Во "Внуково" ввели временные ограничения на полеты
Во "Внуково" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.06.2025
Во "Внуково" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:13:00+03:00
2025-06-26T01:13:00+03:00
2025-06-26T01:18:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Внуково" (код ИКАО: UUWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025471076.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
Во "Внуково" ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: во "Внуково" ввели временные ограничения на полеты