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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.06.2025
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:16:00+03:00
2025-06-26T00:16:00+03:00
2025-06-26T00:21:00+03:00
казань
нижнекамск
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, выполнявших рейсы в Казань, один – летевший в Ульяновск.
https://ria.ru/20250625/penza-2025466771.html
казань
нижнекамск
ульяновск
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казань, нижнекамск, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Нижнекамск, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения