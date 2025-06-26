https://ria.ru/20250626/obvineniya-2025471275.html

Российской ученой Петровой в США предъявили обвинения в контрабанде

Российской ученой Петровой в США предъявили обвинения в контрабанде - РИА Новости, 26.06.2025

Российской ученой Петровой в США предъявили обвинения в контрабанде

Российской ученой из Гарварда Ксении Петровой жюри присяжных в США предъявило обвинения в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний, сообщила... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T00:31:00+03:00

2025-06-26T00:31:00+03:00

2025-06-26T04:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Российской ученой из Гарварда Ксении Петровой жюри присяжных в США предъявило обвинения в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний, сообщила прокуратура американского штата Массачусетс."Сегодня федеральное большое жюри в Бостоне предъявило гражданке России обвинение в связи с попыткой контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в Соединенные Штаты", — говорится в заявлении прокуратуры.Петровой предъявили обвинения в сокрытии существенного факта, даче ложного показания и контрабанде.Ученой грозит в совокупности до 30 лет тюрьмы по трем пунктам обвинения, а также до 500 тысяч долларов штрафа. При этом отмечается, что предполагаемая вина Петровой в суде еще не доказана.Петрову, ранее работавшую Институт биологии гена РАН в Москве, задержали в аэропорту Бостона в феврале, куда она прилетела из Парижа. Изначально 31-летняя россиянка отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке.На время досудебного рассмотрения дела Петрова остается на свободе. Ранее ее освободили под залог.

https://ria.ru/20250529/ssha-2019677183.html

https://ria.ru/20250507/yakhta-2015476006.html

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сша, в мире, бостон, россия, институт биологии гена, российская академия наук