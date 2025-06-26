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Бросившему ребенка на пол в Шереметьево предъявили официальное обвинение - РИА Новости, 26.06.2025
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16:18 26.06.2025 (обновлено: 16:41 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/obvinenie-2025593327.html
Бросившему ребенка на пол в Шереметьево предъявили официальное обвинение
Бросившему ребенка на пол в Шереметьево предъявили официальное обвинение - РИА Новости, 26.06.2025
Бросившему ребенка на пол в Шереметьево предъявили официальное обвинение
Бросившему ребенка об пол в "Шереметьево" предъявлено официальное обвинение в покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:18:00+03:00
2025-06-26T16:41:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Бросившему ребенка об пол в "Шереметьево" предъявлено официальное обвинение в покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы.Согласно оглашенным судьей материалам, "Витиков привлечен в качестве обвиняемого по части 30 и статье 105 УК РФ" - обвиняется в покушении на убийство.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html
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Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда
Мужчина, который в аэропорту Шереметьево, будучи под наркотиками, бросил двухлетнего ребенка с силой о пол, признал свою вину и раскаялся, сообщил следователь в суде. Кроме того, этот мужчина заявил, что состоял на учете из-за шизофрении.
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шереметьево (аэропорт), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Бросившему ребенка на пол в Шереметьево предъявили официальное обвинение

Напавшему на ребенка в Шереметьево предъявили обвинение в покушении на убийство

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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Бросившему ребенка об пол в "Шереметьево" предъявлено официальное обвинение в покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы.
Согласно оглашенным судьей материалам, "Витиков привлечен в качестве обвиняемого по части 30 и статье 105 УК РФ" - обвиняется в покушении на убийство.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.
В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Все было ясно за 5 часов до": трагедии в Шереметьево можно было избежать
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Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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