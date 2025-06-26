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Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив девять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:24:00+03:00
2025-06-26T00:24:00+03:00
2025-06-26T00:24:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив девять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженных атаки - на горловском направлении. Всего выпущено девять единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление поступили сведения о ранении двух мирных жителей в среду, а также одного гражданского лица в Мариуполе во вторник. За предыдущие сутки управление зафиксировало пять обстрелов.
https://ria.ru/20250625/opasnost-2025464057.html
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украина, донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив девять боеприпасов