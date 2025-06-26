https://ria.ru/20250626/obstrel-2025470668.html

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.06.2025

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив девять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T00:24:00+03:00

2025-06-26T00:24:00+03:00

2025-06-26T00:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив девять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженных атаки - на горловском направлении. Всего выпущено девять единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление поступили сведения о ранении двух мирных жителей в среду, а также одного гражданского лица в Мариуполе во вторник. За предыдущие сутки управление зафиксировало пять обстрелов.

https://ria.ru/20250625/opasnost-2025464057.html

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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украина, донецкая народная республика, мариуполь