https://ria.ru/20250626/obrazovanie-2025614938.html

В Краснодарском крае ремонтируют 685 образовательных учреждений

В Краснодарском крае ремонтируют 685 образовательных учреждений - РИА Новости, 26.06.2025

В Краснодарском крае ремонтируют 685 образовательных учреждений

На сегодняшний день на территории Краснодарского края ведется ремонт 685 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Кубани. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:30:00+03:00

2025-06-26T17:30:00+03:00

2025-06-26T17:30:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На сегодняшний день на территории Краснодарского края ведется ремонт 685 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Кубани. "С заместителями глав по соцвопросам обсудили подготовку к новому учебному году. Сегодня на Кубани ремонтируют 685 образовательных учреждений. На эти цели направили порядка трех миллиардов рублей. По поручению губернатора (Краснодарского края Вениамина Кондратьева — ред.) особое внимание уделяем контролю за ремонтом 10 школ по нацпроекту "Молодежь и дети". Однако уже есть риски по срокам сдачи четырех учреждений в трех районах. А в восьми школах, ремонтирующихся за счет краевого бюджета, еще не начали запланированные обновления пищеблоков, – сообщила журналистам вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Заместитель главы региона поручила отдельно проработать каждую проблемную ситуацию. По словам Миньковой, ремонт любой сложности не должен помешать учебному процессу. Задержки необходимо устранять вовремя, чтобы с 1 сентября дети могли в комфортных условиях приступить к обучению. Как рассказала замглавы региона, в новом учебном году запланировано открытие 11 школ на 11 825 мест. Такая ситуация делает кадровый вопрос еще более актуальным. В крае ежегодно требуется порядка тысячи учителей. Особенно важно привлекать в школы выпускников вузов и молодых педагогов. Вице-губернатор поручила заместителям глав муниципалитетов усилить информирование о региональных и муниципальных мерах поддержки. Привлечение на работу учителей в регион осуществляется в рамках программы "Земский учитель". Оператор программы - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования", учредителем которого выступает министерство образования и науки Краснодарского края. "Также обсудили обновление учебников. На это направим 2,4 миллиарда рублей. С 1 сентября ученики 5-7 классов начнут изучать историю по новой программе. Учебные материалы нужно доставить во все школы вовремя и в полном объеме", – сообщила журналистам Минькова.

https://ria.ru/20250626/uchaschiesya-2025613054.html

https://ria.ru/20250626/krasnodar-2025592936.html

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краснодарский край, вениамин кондратьев