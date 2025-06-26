https://ria.ru/20250626/obraschenie-2025536892.html

Верховный лидер Ирана выступит с обращением к народу

Верховный лидер Ирана выступит с обращением к народу - РИА Новости, 26.06.2025

Верховный лидер Ирана выступит с обращением к народу

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует сделать первое после окончания конфликта с Израилем и бомбардировок США иранских ядерных объектов заявление,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:45:00+03:00

2025-06-26T12:45:00+03:00

2025-06-26T12:48:00+03:00

иран

в мире

сша

дональд трамп

израиль

али хаменеи

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_cdbea2273bc8b01b2ceae77db44dcf6e.jpg

ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует сделать первое после окончания конфликта с Израилем и бомбардировок США иранских ядерных объектов заявление, сообщила его пресс-служба."Третье послание верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи будет опубликовано в течение нескольких минут", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250626/izrail-2025518029.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, сша, дональд трамп, израиль, али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте