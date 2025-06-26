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Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
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16:59 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/obmen-2025604529.html
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Состоявшийся в четверг обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:59:00+03:00
2025-06-26T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состоявшийся в четверг обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил РИА Новости источник. Ранее источник агентства рассказал, что Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. "Обмен пленными был паритетный", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250626/obmen-2025601347.html
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в мире, россия, украина, стамбул
В мире, Россия, Украина, Стамбул
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник

Состоявшийся 26 июня обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состоявшийся в четверг обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил РИА Новости источник.
Ранее источник агентства рассказал, что Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей.
«
"Обмен пленными был паритетный", - добавил собеседник агентства.
Автобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщил источник
Вчера, 16:49
 
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