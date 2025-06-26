https://ria.ru/20250626/obmen-2025604529.html
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Состоявшийся в четверг обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:59:00+03:00
2025-06-26T16:59:00+03:00
2025-06-26T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состоявшийся в четверг обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил РИА Новости источник. Ранее источник агентства рассказал, что Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. "Обмен пленными был паритетный", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250626/obmen-2025601347.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул
В мире, Россия, Украина, Стамбул
Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник
Состоявшийся 26 июня обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным