https://ria.ru/20250626/obmen-2025604529.html

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025

Обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил источник

Состоявшийся в четверг обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:59:00+03:00

2025-06-26T16:59:00+03:00

2025-06-26T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состоявшийся в четверг обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным, сообщил РИА Новости источник. Ранее источник агентства рассказал, что Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. "Обмен пленными был паритетный", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250626/obmen-2025601347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул