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Королева Нидерландов подшутила над Трампом прямо в его присутствии
Королева Нидерландов подшутила над Трампом прямо в его присутствии - РИА Новости, 26.06.2025
Королева Нидерландов подшутила над Трампом прямо в его присутствии
Королева Нидерландов Максима спародировала манеру общения президента США Дональда Трампа во время совместной фотографии в Гааге, момент попал на видео,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:48:00+03:00
2025-06-26T00:48:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Королева Нидерландов Максима спародировала манеру общения президента США Дональда Трампа во время совместной фотографии в Гааге, момент попал на видео, опубликованное изданием Форбс.На видеозаписи видно, как королева Максима повторяет слово "спасибо" за Трампом, демонстративно пародируя его манеру речи.Трамп прибыл в Нидерланды для участия в саммите НАТО в Гааге, который проходил во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге.Ранее агентство Bloomberg передало со ссылкой на неназванного чиновника, что лидеры стран НАТО могут льстить Трампу его успехом в ударах по иранским ядерным объектам, чтобы на саммите альянса побудить его увеличить помощь Украине.
https://ria.ru/20250625/tramp-2025365425.html
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В мире, Нидерланды, Гаага, США, Дональд Трамп, НАТО
Королева Нидерландов подшутила над Трампом прямо в его присутствии
Королева Нидерландов Максима спародировала Трампа в его присутствии