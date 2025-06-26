https://ria.ru/20250626/netanyakhu-2025584469.html

Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля

Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля - РИА Новости, 26.06.2025

Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку еврейского государства, а также за призыв к прекращению судебных... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:47:00+03:00

2025-06-26T15:47:00+03:00

2025-06-26T15:47:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку еврейского государства, а также за призыв к прекращению судебных разбирательств в отношении самого Нетаньяху. "Спасибо тебе, президент Трамп, за твою трогательную поддержку меня, а также за твою мощную поддержку Израиля и еврейского народа. Мы продолжим работать вместе, чтобы победить наших общих врагов, освободить наших похищенных и как можно скорее расширить круг мира", - заявил Нетаньяху на своей странице в социальной сети X. Израильский премьер сопроводил свой пост переведенным на иврит заявление Трампа, в котором американский лидер призвал немедленно прекратить дело против своего израильского соратника. Президент США ранее выразил уверенность, что суд над Нетаньяху должен быть "немедленно отменен", он также предположил, что израильскому премьеру может быть предоставлена амнистия "как великому герою государства, который сделал так много ради него". С декабря 2016 года против Нетаньяху в Израиле было инициировано несколько уголовных расследований, связанных с обвинениями премьера в коррупции и незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства. В мае 2020 года по данным делам начался судебный процесс, которые некоторые критикуют как слишком медленный.

https://ria.ru/20250626/izrail-2025518029.html

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп