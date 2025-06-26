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НАТО станет реальной силой после увеличения расходов, считает Госдеп
НАТО станет реальной силой после увеличения расходов, считает Госдеп - РИА Новости, 26.06.2025
НАТО станет реальной силой после увеличения расходов, считает Госдеп
НАТО станет "реальной военной силой" после решения участников альянса увеличить расходы на оборону, заявил заместитель официального представителя ведомства... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:38:00+03:00
2025-06-26T21:38:00+03:00
2025-06-26T21:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. НАТО станет "реальной военной силой" после решения участников альянса увеличить расходы на оборону, заявил заместитель официального представителя ведомства Томми Пигот. "Это не только о бюджете, а о строительстве реальной военной силы", - сказал Пигот на брифинге. Он назвал состоявший в Гааге саммит альянса историческим, а обязательство стран об увеличении расходов - "поворотным пунктом в положении НАТО", которое обеспечит "силы, возможности, устойчивость и боевую готовность, необходимые для сдерживания и обороны от всех современных угроз". В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаага, сша, европа, дональд трамп, педро санчес, марк рютте, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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НАТО станет реальной силой после увеличения расходов, считает Госдеп
Госдеп считает, что увеличение расходов на оборону сделает НАТО реальной силой