Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах высказались о решении НАТО наращивать расходы на оборону - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 26.06.2025 (обновлено: 15:22 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/nato-2025572662.html
В Нидерландах высказались о решении НАТО наращивать расходы на оборону
В Нидерландах высказались о решении НАТО наращивать расходы на оборону - РИА Новости, 26.06.2025
В Нидерландах высказались о решении НАТО наращивать расходы на оборону
Решение стран-членов НАТО по наращиванию оборонных расходов является настоящим экономическим самоубийством для всей Европы, заявил в беседе с РИА Новости бывший РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:55:00+03:00
2025-06-26T15:22:00+03:00
в мире
гаага
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_664a7bddd88b27fe457c7f97c26ee82c.jpg
ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Решение стран-членов НАТО по наращиванию оборонных расходов является настоящим экономическим самоубийством для всей Европы, заявил в беседе с РИА Новости бывший нидерландский независимый журналист-расследователь, фермер и основатель сельскохозяйственного предприятия GraanGeluk Марсель ван Силфхаут. В Гааге в преддверии и во время проведения саммита НАТО прошла серия митингов и протестных акций против политики альянса. Марсель ван Силфхаут принял участие в демонстрации, организованной движением за мир Volkeren voor vrede ("Народы за мир") с участием правых сил в среду. "Раньше я был военным корреспондентом. В 1999 году, например, я работал в Косово, а до этого - в Югославии. Я видел, как войска НАТО вошли в Косово и бомбили Косово и Белград. Для меня было действительно странно видеть это. Ведь это не имело никакого отношения к "голубым каскам" и независимым солдатам. Это было связано с высадкой НАТО в суверенной стране", - рассказал агентству ван Силфхаут. Он считает, что НАТО никогда не следовало расширяться на восток, это было большой глупостью. Что касается Украины, по словам бывшего журналиста, альянс зашел слишком далеко, американцы устроили там прокси-войну. "Теперь НАТО решила нарастить военные расходы до 5% от ВВП. Я очень зол, потому что Нидерландам нужны эти деньги для нашего общества, для нормальной жизни. Это просто самоубийство. То, что происходит - это экономическое и культурное самоубийство. Это разрушительно для всей Европы. Я думаю, что мы уже совершили ошибку в 90-х: еще тогда нам следовало подружиться с Россией. Европейцы и россияне должны иметь лучшие связи и вернуться к нормальной жизни", - отметил собеседник агентства. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку. Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Владимиром Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта. В минувшее воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли в Гааге на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!".
https://ria.ru/20250624/nato-2025153481.html
https://ria.ru/20250528/rossija-2019503626.html
гаага
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1f9b167573ec060d628508e4daf9382c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаага, европа, нато
В мире, Гаага, Европа, НАТО
В Нидерландах высказались о решении НАТО наращивать расходы на оборону

ван Силфхаут: решение НАТО по оборонным расходам это самоубийство для Европы

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Решение стран-членов НАТО по наращиванию оборонных расходов является настоящим экономическим самоубийством для всей Европы, заявил в беседе с РИА Новости бывший нидерландский независимый журналист-расследователь, фермер и основатель сельскохозяйственного предприятия GraanGeluk Марсель ван Силфхаут.
В Гааге в преддверии и во время проведения саммита НАТО прошла серия митингов и протестных акций против политики альянса. Марсель ван Силфхаут принял участие в демонстрации, организованной движением за мир Volkeren voor vrede ("Народы за мир") с участием правых сил в среду.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории, пишет Times
24 июня, 17:45
"Раньше я был военным корреспондентом. В 1999 году, например, я работал в Косово, а до этого - в Югославии. Я видел, как войска НАТО вошли в Косово и бомбили Косово и Белград. Для меня было действительно странно видеть это. Ведь это не имело никакого отношения к "голубым каскам" и независимым солдатам. Это было связано с высадкой НАТО в суверенной стране", - рассказал агентству ван Силфхаут.
Он считает, что НАТО никогда не следовало расширяться на восток, это было большой глупостью. Что касается Украины, по словам бывшего журналиста, альянс зашел слишком далеко, американцы устроили там прокси-войну.
"Теперь НАТО решила нарастить военные расходы до 5% от ВВП. Я очень зол, потому что Нидерландам нужны эти деньги для нашего общества, для нормальной жизни. Это просто самоубийство. То, что происходит - это экономическое и культурное самоубийство. Это разрушительно для всей Европы. Я думаю, что мы уже совершили ошибку в 90-х: еще тогда нам следовало подружиться с Россией. Европейцы и россияне должны иметь лучшие связи и вернуться к нормальной жизни", - отметил собеседник агентства.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Владимиром Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.
В минувшее воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли в Гааге на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!".
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров: усиление натовских контингентов вдоль границы вызывает тревогу
28 мая, 10:46
 
В миреГаагаЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала