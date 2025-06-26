НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде
Сенатор Карасин: НАТО будет всемерно сопротивляться урегулированию на Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. НАТО будет всемерно сопротивляться любому реальному урегулированию украинского конфликта, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"Загадочно и тревожно выглядели военно-политические упражнения руководства НАТО. Саммит этого блока в Гааге выглядел бледновато и довольно мозаично. Впрочем, замысловатые словосочетания заключительных заявлений показали главное – НАТО никак не хочет выпускать из своих рук освоенную в военно-политическом плане тему Украины и будет всемерно сопротивляться какому-либо реальному урегулированию отношений между Москвой и Киевом", - написал Карасин в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что последние годы Брюссель работал над тем, чтобы киевский режим стал "долгосрочным и зависимым от НАТО орудием в борьбе с Россией".
"Главное – не выпустить из рук эту страну в качестве стратегического орудия. Хотят ли граждане Украины этого или нет, в НАТО считают, что в Киеве должны крепить свою роль государственного врага Москвы и всего русского. Это абсурдная по современным меркам концепция настолько овладела Рютте со товарищи, что о чём-то более гибком и думать никто не хочет", - добавил парламентарий.
Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Владимир Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике – она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений – только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.
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