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НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде - РИА Новости, 26.06.2025
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12:51 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/nato-2025537704.html
НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде
НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде - РИА Новости, 26.06.2025
НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде
НАТО будет всемерно сопротивляться любому реальному урегулированию украинского конфликта, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:51:00+03:00
2025-06-26T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. НАТО будет всемерно сопротивляться любому реальному урегулированию украинского конфликта, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. "Загадочно и тревожно выглядели военно-политические упражнения руководства НАТО. Саммит этого блока в Гааге выглядел бледновато и довольно мозаично. Впрочем, замысловатые словосочетания заключительных заявлений показали главное – НАТО никак не хочет выпускать из своих рук освоенную в военно-политическом плане тему Украины и будет всемерно сопротивляться какому-либо реальному урегулированию отношений между Москвой и Киевом", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что последние годы Брюссель работал над тем, чтобы киевский режим стал "долгосрочным и зависимым от НАТО орудием в борьбе с Россией". "Главное – не выпустить из рук эту страну в качестве стратегического орудия. Хотят ли граждане Украины этого или нет, в НАТО считают, что в Киеве должны крепить свою роль государственного врага Москвы и всего русского. Это абсурдная по современным меркам концепция настолько овладела Рютте со товарищи, что о чём-то более гибком и думать никто не хочет", - добавил парламентарий. Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Владимир Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике – она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений – только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.
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в мире, украина, гаага, москва, григорий карасин, нато, совет федерации рф
В мире, Украина, Гаага, Москва, Григорий Карасин, НАТО, Совет Федерации РФ
НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде

Сенатор Карасин: НАТО будет всемерно сопротивляться урегулированию на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. НАТО будет всемерно сопротивляться любому реальному урегулированию украинского конфликта, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"Загадочно и тревожно выглядели военно-политические упражнения руководства НАТО. Саммит этого блока в Гааге выглядел бледновато и довольно мозаично. Впрочем, замысловатые словосочетания заключительных заявлений показали главное – НАТО никак не хочет выпускать из своих рук освоенную в военно-политическом плане тему Украины и будет всемерно сопротивляться какому-либо реальному урегулированию отношений между Москвой и Киевом", - написал Карасин в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что последние годы Брюссель работал над тем, чтобы киевский режим стал "долгосрочным и зависимым от НАТО орудием в борьбе с Россией".
"Главное – не выпустить из рук эту страну в качестве стратегического орудия. Хотят ли граждане Украины этого или нет, в НАТО считают, что в Киеве должны крепить свою роль государственного врага Москвы и всего русского. Это абсурдная по современным меркам концепция настолько овладела Рютте со товарищи, что о чём-то более гибком и думать никто не хочет", - добавил парламентарий.
Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Владимир Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике – она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений – только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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