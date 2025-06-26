https://ria.ru/20250626/nato-2025537704.html

НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде

НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде - РИА Новости, 26.06.2025

НАТО будет сопротивляться урегулированию на Украине, считают в Совфеде

НАТО будет всемерно сопротивляться любому реальному урегулированию украинского конфликта, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:51:00+03:00

2025-06-26T12:51:00+03:00

2025-06-26T12:51:00+03:00

в мире

украина

гаага

москва

григорий карасин

нато

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. НАТО будет всемерно сопротивляться любому реальному урегулированию украинского конфликта, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. "Загадочно и тревожно выглядели военно-политические упражнения руководства НАТО. Саммит этого блока в Гааге выглядел бледновато и довольно мозаично. Впрочем, замысловатые словосочетания заключительных заявлений показали главное – НАТО никак не хочет выпускать из своих рук освоенную в военно-политическом плане тему Украины и будет всемерно сопротивляться какому-либо реальному урегулированию отношений между Москвой и Киевом", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что последние годы Брюссель работал над тем, чтобы киевский режим стал "долгосрочным и зависимым от НАТО орудием в борьбе с Россией". "Главное – не выпустить из рук эту страну в качестве стратегического орудия. Хотят ли граждане Украины этого или нет, в НАТО считают, что в Киеве должны крепить свою роль государственного врага Москвы и всего русского. Это абсурдная по современным меркам концепция настолько овладела Рютте со товарищи, что о чём-то более гибком и думать никто не хочет", - добавил парламентарий. Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Владимир Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике – она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений – только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.

https://ria.ru/20250626/zapad-2025367008.html

украина

гаага

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, гаага, москва, григорий карасин, нато, совет федерации рф