https://ria.ru/20250626/nato-2025432920.html

"Путин разбудил гиганта". О чем договорились лидеры НАТО

"Путин разбудил гиганта". О чем договорились лидеры НАТО - РИА Новости, 26.06.2025

"Путин разбудил гиганта". О чем договорились лидеры НАТО

Наученные опытом G7 организаторы саммита альянса в Гааге решили сократить программу — вдруг президент США опять решит уехать пораньше. Из-за этого мероприятие... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Наученные опытом G7 организаторы саммита альянса в Гааге решили сократить программу — вдруг президент США опять решит уехать пораньше. Из-за этого мероприятие стало самым коротким в истории, а заодно и самым дорогим. Каждая минута пленарной сессии стоила более миллиона долларов. О чем западные страны договорились за такие деньги — в материале РИА Новости."К нам приехал, к нам приехал…"Дональд Трамп ожидаемо оказался в центре внимания. Он сам опубликовал приветственное сообщение от генсека альянса Марка Рютте. Тот рассыпался в комплиментах: действия в Иране были настолько экстраординарными, что никто, кроме нынешнего хозяина Белого дома, не решился бы на подобное. И это якобы сделало мир безопаснее."Вы достигнете того, чего ни один американский президент не мог добиться за десятилетия!" — не сдерживал эмоций Рютте.Комментируя резкие высказывания Трампа о ситуации на Ближнем Востоке, он также подобрал неожиданные формулировки.В частности: "Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения".Подобный тон показался смешным даже западной прессе."Когда Рютте был премьером Нидерландов, он последовательно выступал против повышения расходов НАТО. А теперь выглядит как советский комиссар, пишущий восторженные письма Брежневу в 1970-х", — заметил ирландский журналист Брайан Макдоналд.Дотянуть до пятиПовышение оборонных расходов всплыло неслучайно: это главная тема саммита. Дональд Трамп давно требует от союзников увеличить этот показатель до пяти процентов ВВП вместо двух, как было раньше.И у такого подхода есть сторонники."Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги", — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях саммита.Варшава традиционно выступает одним из лидеров блока по военным расходам — она тратит 4,12 процента ВВП и по этому показателю занимает первое место. На втором — Эстония с 3,43. Замыкают тройку лидеров США с 3,38.Но позволить себе подобное могут далеко не все. Восемь стран-членов до сих пор не преодолели двухпроцентный порог: Испания, Италия, Канада, Бельгия, Португалия, Хорватия, Словения и Люксембург.Тем не менее на саммите все же удалось договориться о повышении расходов до пяти процентов ВВП — соответствующий пункт стал центральным в итоговом коммюнике. Правда, выполнят этот план лишь к 2035 году, и то с оговорками: 3,5 процента должны тратиться непосредственно на военные нужды, а еще 1,5 — на сопутствующие. Например, на развитие дорожной сети, инновации и кибербезопасность. И конечно же, на помощь Украине.Причем, как отмечает The Telegraph, включение в этот перечень поставок вооружений для ВСУ может стать "бухгалтерским инструментом", позволяющим завышать отчетность перед союзниками. Страны попросту смогут списывать уже оказанную помощь. Так что рассчитывать на увеличение поставок Киеву не приходится.Всех напугалЛесть и готовность тратить деньги сделали свое дело. А ведь буквально за несколько часов до прибытия на саммит Трамп заставил союзников нервничать.Отвечая на вопрос о приверженности США пятой статье Североатлантического договора (она гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех), американский президент отметил: это зависит от того, как ее трактовать.Уже на саммите хозяин Белого дома сменил гнев на милость: "Если бы не поддерживал (принцип коллективной обороны в НАТО. — Прим. ред.), меня бы здесь не было", — сказал Трамп журналистам.Встреча в ГаагеВ Гааге не обошли вниманием и Украину. Зеленский все же приехал на саммит, и СМИ обратили внимание на его наряд — привычные свитер и футболка цвета хаки уступили место черной рубашке и даже пиджаку. Вероятно, сказался опыт последней встречи в Белом доме.Западная пресса также писала, что организаторы саммита, несмотря на анонсированные переговоры двух лидеров, стремятся, чтобы Зеленский лишний раз не попадался на глаза американскому президенту."Представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике — это признание порой бурного презрения Трампа к (Зеленскому — Прим. ред.)", — отмечала газета The Washington Post.Зеленский и Трамп все же встретились на полях саммита. По данным украинских СМИ, закрытая встреча продлилась около 40 минут.Как заявил Зеленский, обсуждался вопрос прекращения огня и долгосрочного мира. Спустя полчаса на пресс-конференции перед возвращением в Вашингтон Трамп опроверг слова главы киевского режима."Я просто хотел узнать, как у него дела. Он был очень приятным в общении, но у него сейчас тяжелые времена. Думаю, он хочет, чтобы это все поскорее закончилось", — предположил Трамп.Кроме того, он анонсировал предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным."Передавай привет!"Несколько вопросов на пресс-конференции были посвящены дальнейшей американской поддержке Украины.Говоря о возможной продаже Киеву комплексов ПВО Patriot, Трамп отметил, что их сейчас крайне сложно достать: они нужны самим Штатам, а также Израилю. Вместо ракет он передал привет воюющему в рядах ВСУ мужу украинской журналистки, которая задала этот вопрос.По поводу возможной дополнительной помощи Киеву в этом году Трамп и вовсе предпочел не отвечать.Зато эту тему затронул на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что пытался убедить американского лидера возобновить поставки вооружений Киеву, поскольку Европа не способна обеспечивать украинские потребности самостоятельно."С теми возможностями, которыми располагает Европейский союз, мы объективно практически исчерпали все, что могли сделать", — заявил немецкий канцлер.Сменили тонНа этом плохие новости для Украины не закончились. Итоговое коммюнике также стало поражением для Киева.Если в 2023 и 2024 годах текст включал обвинения в адрес Москвы в "полномасштабном вторжении на Украину", то сейчас это убрали. Правда, в документе все равно говорится о том, что Россия представляет долгосрочную угрозу для альянса.Более того, коммюнике не содержит привычных заверений о том, что Украина когда-либо станет членом блока."Генсек НАТО Рютте с раздражением и невнятностью объяснил это так: "прошлые обязательства перед Украиной и Грузией считаются выполненными и не нуждаются в повторении", — отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. — Украина и Грузия, как и многие другие страны в мире, в очередной раз были преданы коллективным Западом".А главное — союзникам Киева не удалось обособиться от США, хотя об этом европейские политики наперебой говорили всю весну. Президент Трамп заставил их считаться с его мнением, а себе открыл пространство для дипломатических маневров.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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