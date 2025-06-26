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Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/naemnik-2025484931.html
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника - РИА Новости, 26.06.2025
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника
Аргентинский наёмник, воевавший на стороне ВСУ и успевший обзавестись семьёй на Украине, был уничтожен в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:35:00+03:00
2025-06-26T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
аргентина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Аргентинский наёмник, воевавший на стороне ВСУ и успевший обзавестись семьёй на Украине, был уничтожен в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Анализ данных о потерях противника подтвердил, что на одном из участков фронта активно действуют операторы БПЛА из 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая входит в состав сил беспилотных систем украинской армии. В ходе боёв один из уничтоженных операторов дронов оказался аргентинским наёмником Габриэлем Пипаролой (PIPAROLA GABRIEL), имевшим боевой опыт", — сказал собеседник агентства. По его словам, иностранный наемник за время участия в конфликте успел создать семью на Украине. "Этот гражданин Аргентины не только воевал на стороне ВСУ, но и обосновался в Киеве, где завёл семью", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250624/vsu-2025076555.html
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украина, сумская область, аргентина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Аргентина, Вооруженные силы Украины
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника

Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника Пипаролу

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Аргентинский наёмник, воевавший на стороне ВСУ и успевший обзавестись семьёй на Украине, был уничтожен в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ данных о потерях противника подтвердил, что на одном из участков фронта активно действуют операторы БПЛА из 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая входит в состав сил беспилотных систем украинской армии. В ходе боёв один из уничтоженных операторов дронов оказался аргентинским наёмником Габриэлем Пипаролой (PIPAROLA GABRIEL), имевшим боевой опыт", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, иностранный наемник за время участия в конфликте успел создать семью на Украине.
"Этот гражданин Аргентины не только воевал на стороне ВСУ, но и обосновался в Киеве, где завёл семью", — добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьАргентинаВооруженные силы Украины
 
 
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