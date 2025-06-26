https://ria.ru/20250626/naemnik-2025484931.html
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника - РИА Новости, 26.06.2025
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника
Аргентинский наёмник, воевавший на стороне ВСУ и успевший обзавестись семьёй на Украине, был уничтожен в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:35:00+03:00
2025-06-26T06:35:00+03:00
2025-06-26T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
аргентина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Аргентинский наёмник, воевавший на стороне ВСУ и успевший обзавестись семьёй на Украине, был уничтожен в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Анализ данных о потерях противника подтвердил, что на одном из участков фронта активно действуют операторы БПЛА из 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая входит в состав сил беспилотных систем украинской армии. В ходе боёв один из уничтоженных операторов дронов оказался аргентинским наёмником Габриэлем Пипаролой (PIPAROLA GABRIEL), имевшим боевой опыт", — сказал собеседник агентства. По его словам, иностранный наемник за время участия в конфликте успел создать семью на Украине. "Этот гражданин Аргентины не только воевал на стороне ВСУ, но и обосновался в Киеве, где завёл семью", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250624/vsu-2025076555.html
https://ria.ru/20250624/britaniya-2024989050.html
украина
сумская область
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сумская область, аргентина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Аргентина, Вооруженные силы Украины
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника
Под Сумами ликвидировали аргентинского наемника Пипаролу
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Аргентинский наёмник, воевавший на стороне ВСУ и успевший обзавестись семьёй на Украине, был уничтожен в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ данных о потерях противника подтвердил, что на одном из участков фронта активно действуют операторы БПЛА из 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая входит в состав сил беспилотных систем украинской армии. В ходе боёв один из уничтоженных операторов дронов оказался аргентинским наёмником Габриэлем Пипаролой (PIPAROLA GABRIEL), имевшим боевой опыт", — сказал собеседник агентства.
По его словам, иностранный наемник за время участия в конфликте успел создать семью на Украине.
"Этот гражданин Аргентины не только воевал на стороне ВСУ, но и обосновался в Киеве, где завёл семью", — добавил собеседник агентства.