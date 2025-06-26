https://ria.ru/20250626/myanma-2025661444.html

Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя

Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя - РИА Новости, 26.06.2025

Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:42:00+03:00

2025-06-26T19:42:00+03:00

2025-06-26T19:59:00+03:00

мьянма

евразийский экономический союз

экономика

минск

мин аун хлайн

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя."Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

мьянма

минск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мьянма, евразийский экономический союз, экономика, минск, мин аун хлайн