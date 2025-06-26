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Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя - РИА Новости, 26.06.2025
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19:42 26.06.2025 (обновлено: 19:59 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/myanma-2025661444.html
Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя
Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя - РИА Новости, 26.06.2025
Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:42:00+03:00
2025-06-26T19:59:00+03:00
мьянма
евразийский экономический союз
экономика
минск
мин аун хлайн
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя."Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
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мьянма, евразийский экономический союз, экономика, минск, мин аун хлайн
Мьянма, Евразийский экономический союз, Экономика, Минск, Мин Аун Хлайн
Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя

Премьер Мьянмы Аун Хлайн заявил о желании страны присоединиться к работе ЕАЭС

© Фото : Пул ПервогоПленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Пул Первого
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя.
«
"Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
Вчера, 01:05
 
МьянмаЕвразийский экономический союзЭкономикаМинскМин Аун Хлайн
 
 
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