https://ria.ru/20250626/myanma-2025661444.html
Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя
Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя - РИА Новости, 26.06.2025
Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:42:00+03:00
2025-06-26T19:42:00+03:00
2025-06-26T19:59:00+03:00
мьянма
евразийский экономический союз
экономика
минск
мин аун хлайн
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя."Мы и далее намерены расширить потенциал сотрудничества с государствами - членами ЕАЭС в области экономики и торговли... Мьянма искренне стремится присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к... присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Он добавил, что страна "глубоко заинтересована в инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество" с организацией.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, евразийский экономический союз, экономика, минск, мин аун хлайн
Мьянма, Евразийский экономический союз, Экономика, Минск, Мин Аун Хлайн
Мьянма выразила желание присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя
Премьер Мьянмы Аун Хлайн заявил о желании страны присоединиться к работе ЕАЭС