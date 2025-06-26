МВД рассказало, как защитить крупные суммы денег на карте
МВД посоветовало использовать дебетовую карту только для текущих расходов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанковская карта платежной системы MasterCard
Банковская карта платежной системы MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий поделилось рекомендациями по защите крупных денежных сумм на банковских картах.
"Держите на карте только 'оперативный минимум'. Используйте дебетовую карту для повседневных нужд. Основные средства целесообразно хранить на сберегательных счетах или вкладах — помимо затруднённого доступа, они там защищены государственной страховкой", — сообщается в Telegram-канале департамента.
"Держите на карте только 'оперативный минимум'. Используйте дебетовую карту для повседневных нужд. Основные средства целесообразно хранить на сберегательных счетах или вкладах — помимо затруднённого доступа, они там защищены государственной страховкой", — сообщается в Telegram-канале департамента.
Полиция также порекомендовала использовать виртуальные карты. Их нужно создавать на короткий срок или для отдельных транзакций. Даже если данные о ней попадут в руки мошенников, основной счет и сбережения останутся в сохранности.
Помимо этого, МВД посоветовало установить лимиты на снятие наличных и оплату покупок, что осложнит действия мошенников. Также помогут уведомления об операциях, чтобы реагироватьна подозрительные транзакции.
Кроме того, можно открыть отдельную карту или счет исключительно для автоплатежей, таких как ЖКХ или подписки, и переводить туда только необходимые средства. Это защитит основные средства и автоплатежи от потенциальных рисков, а также упростит контроль за ними. Также стоит узнать, как быстро заблокировать карту через мобильное приложение банка, а не только по телефону. Это особенно важно в случае утраты мобильного устройства или при обнаружении подозрительной операции.
Кроме того, можно открыть отдельную карту или счет исключительно для автоплатежей, таких как ЖКХ или подписки, и переводить туда только необходимые средства. Это защитит основные средства и автоплатежи от потенциальных рисков, а также упростит контроль за ними. Также стоит узнать, как быстро заблокировать карту через мобильное приложение банка, а не только по телефону. Это особенно важно в случае утраты мобильного устройства или при обнаружении подозрительной операции.
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