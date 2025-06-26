В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины
Хинштейн: мужчина пострадал при подрыве мины на въезде в Суджу
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также резаную рану лица получил мужчина в результате подрыва мины на въезде в курскую Суджу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Очередные свидетельства украинских преступлений. Сегодня ночью на подъезде к городу Судже гражданский автомобиль подорвался на мине. В машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города. В результате взрыва у него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную больницу, медики окажут ему всю необходимую помощь.
"Именно поэтому мы ограничили въезд в ряд населённых пунктов. Пока наши сапёры полностью не разминируют территорию, находиться в приграничье крайне небезопасно! Пожалуйста, не возвращаетесь в приграничные районы — это серьёзный риск для жизни и здоровья!", - предупредил врио губернатора.
Ранее Хинштейн неоднократно предупреждал жителей региона об опасности и призывал не ездить в приграничные районы, поскольку там еще остаются взрывоопасные предметы, несмотря на активную работу саперов.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.