https://ria.ru/20250626/muzhchina-2025532713.html

В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины

В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины - РИА Новости, 26.06.2025

В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины

Минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также резаную рану лица получил мужчина в результате подрыва мины на въезде в курскую Суджу, сообщил врио... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:29:00+03:00

2025-06-26T12:29:00+03:00

2025-06-26T12:29:00+03:00

россия

курская область

суджа

александр хинштейн

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также резаную рану лица получил мужчина в результате подрыва мины на въезде в курскую Суджу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные свидетельства украинских преступлений. Сегодня ночью на подъезде к городу Судже гражданский автомобиль подорвался на мине. В машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города. В результате взрыва у него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную больницу, медики окажут ему всю необходимую помощь. "Именно поэтому мы ограничили въезд в ряд населённых пунктов. Пока наши сапёры полностью не разминируют территорию, находиться в приграничье крайне небезопасно! Пожалуйста, не возвращаетесь в приграничные районы — это серьёзный риск для жизни и здоровья!", - предупредил врио губернатора. Ранее Хинштейн неоднократно предупреждал жителей региона об опасности и призывал не ездить в приграничные районы, поскольку там еще остаются взрывоопасные предметы, несмотря на активную работу саперов. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250609/dnr-2021874666.html

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия