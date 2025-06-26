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В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины - РИА Новости, 26.06.2025
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12:29 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/muzhchina-2025532713.html
В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины
В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины - РИА Новости, 26.06.2025
В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины
Минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также резаную рану лица получил мужчина в результате подрыва мины на въезде в курскую Суджу, сообщил врио... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:29:00+03:00
2025-06-26T12:29:00+03:00
россия
курская область
суджа
александр хинштейн
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также резаную рану лица получил мужчина в результате подрыва мины на въезде в курскую Суджу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные свидетельства украинских преступлений. Сегодня ночью на подъезде к городу Судже гражданский автомобиль подорвался на мине. В машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города. В результате взрыва у него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную больницу, медики окажут ему всю необходимую помощь. "Именно поэтому мы ограничили въезд в ряд населённых пунктов. Пока наши сапёры полностью не разминируют территорию, находиться в приграничье крайне небезопасно! Пожалуйста, не возвращаетесь в приграничные районы — это серьёзный риск для жизни и здоровья!", - предупредил врио губернатора. Ранее Хинштейн неоднократно предупреждал жителей региона об опасности и призывал не ездить в приграничные районы, поскольку там еще остаются взрывоопасные предметы, несмотря на активную работу саперов. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250609/dnr-2021874666.html
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
россия
курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Курской области мужчина получил травмы при подрыве мины

Хинштейн: мужчина пострадал при подрыве мины на въезде в Суджу

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также резаную рану лица получил мужчина в результате подрыва мины на въезде в курскую Суджу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Очередные свидетельства украинских преступлений. Сегодня ночью на подъезде к городу Судже гражданский автомобиль подорвался на мине. В машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города. В результате взрыва у него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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В ДНР сапер получил ранение при разминировании
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Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную больницу, медики окажут ему всю необходимую помощь.
"Именно поэтому мы ограничили въезд в ряд населённых пунктов. Пока наши сапёры полностью не разминируют территорию, находиться в приграничье крайне небезопасно! Пожалуйста, не возвращаетесь в приграничные районы — это серьёзный риск для жизни и здоровья!", - предупредил врио губернатора.
Ранее Хинштейн неоднократно предупреждал жителей региона об опасности и призывал не ездить в приграничные районы, поскольку там еще остаются взрывоопасные предметы, несмотря на активную работу саперов.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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РоссияКурская областьСуджаАлександр ХинштейнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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