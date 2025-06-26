https://ria.ru/20250626/moskvichev-2025631964.html

Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами

Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами - РИА Новости, 26.06.2025

Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами

Транспортный коридор с Ираном, Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем нужен Союзному государству, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:05:00+03:00

2025-06-26T18:05:00+03:00

2025-06-26T18:05:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

евгений москвичев

россия

белоруссия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Транспортный коридор с Ираном, Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем нужен Союзному государству, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по транспорту, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Тема поднималась в четверг на семинаре по вопросам развития транспортной системы Союзного государства. В нем приняли участие представители министерств и ведомств России и Белоруссии, ассоциаций международных автомобильных перевозчиков России и Белоруссии, руководители российских и белорусских автопредприятий международного грузового сообщения. Участники семинара оценили текущий уровень гармонизации транспортного законодательства двух стран и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в рамках объединенной транспортной системы Союзного государства. "Уверен – нам нужны Иран, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Китай. Если мы вот в этих коридорах наладим бесшовную работу, с меньшими простоями пунктов пропуска, то нам груза с Франции, а также с Италии, не надо будет. Нам достаточно груза у Беларуси, в Союзном государстве, в странах СНГ, и тот товар, который сегодня работает на экспорте и импорте с этими нашими добропорядочными странами", – сказал Москвичев.

https://ria.ru/20250626/moskvichev-2025627484.html

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евгений москвичев, россия, белоруссия