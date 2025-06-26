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Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами - РИА Новости, 26.06.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:05 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moskvichev-2025631964.html
Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами
Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами - РИА Новости, 26.06.2025
Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами
Транспортный коридор с Ираном, Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем нужен Союзному государству, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:05:00+03:00
2025-06-26T18:05:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
евгений москвичев
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Транспортный коридор с Ираном, Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем нужен Союзному государству, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по транспорту, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Тема поднималась в четверг на семинаре по вопросам развития транспортной системы Союзного государства. В нем приняли участие представители министерств и ведомств России и Белоруссии, ассоциаций международных автомобильных перевозчиков России и Белоруссии, руководители российских и белорусских автопредприятий международного грузового сообщения. Участники семинара оценили текущий уровень гармонизации транспортного законодательства двух стран и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в рамках объединенной транспортной системы Союзного государства. "Уверен – нам нужны Иран, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Китай. Если мы вот в этих коридорах наладим бесшовную работу, с меньшими простоями пунктов пропуска, то нам груза с Франции, а также с Италии, не надо будет. Нам достаточно груза у Беларуси, в Союзном государстве, в странах СНГ, и тот товар, который сегодня работает на экспорте и импорте с этими нашими добропорядочными странами", – сказал Москвичев.
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евгений москвичев, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Евгений Москвичев, Россия, Белоруссия
Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами

Москвичев: России и Беларуси нужен транспортный коридор с пятью странами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев
Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Транспортный коридор с Ираном, Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем нужен Союзному государству, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по транспорту, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
Тема поднималась в четверг на семинаре по вопросам развития транспортной системы Союзного государства. В нем приняли участие представители министерств и ведомств России и Белоруссии, ассоциаций международных автомобильных перевозчиков России и Белоруссии, руководители российских и белорусских автопредприятий международного грузового сообщения.
Участники семинара оценили текущий уровень гармонизации транспортного законодательства двух стран и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в рамках объединенной транспортной системы Союзного государства.
"Уверен – нам нужны Иран, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Китай. Если мы вот в этих коридорах наладим бесшовную работу, с меньшими простоями пунктов пропуска, то нам груза с Франции, а также с Италии, не надо будет. Нам достаточно груза у Беларуси, в Союзном государстве, в странах СНГ, и тот товар, который сегодня работает на экспорте и импорте с этими нашими добропорядочными странами", – сказал Москвичев.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Москвичев: прорабатывать транспортный коридор Беларуси и РФ нужно сообща
Вчера, 17:56
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЕвгений МосквичевРоссияБелоруссия
 
 
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