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Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами
Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами - РИА Новости, 26.06.2025
Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами
Транспортный коридор с Ираном, Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем нужен Союзному государству, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:05:00+03:00
2025-06-26T18:05:00+03:00
2025-06-26T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Транспортный коридор с Ираном, Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем нужен Союзному государству, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по транспорту, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Тема поднималась в четверг на семинаре по вопросам развития транспортной системы Союзного государства. В нем приняли участие представители министерств и ведомств России и Белоруссии, ассоциаций международных автомобильных перевозчиков России и Белоруссии, руководители российских и белорусских автопредприятий международного грузового сообщения. Участники семинара оценили текущий уровень гармонизации транспортного законодательства двух стран и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в рамках объединенной транспортной системы Союзного государства. "Уверен – нам нужны Иран, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Китай. Если мы вот в этих коридорах наладим бесшовную работу, с меньшими простоями пунктов пропуска, то нам груза с Франции, а также с Италии, не надо будет. Нам достаточно груза у Беларуси, в Союзном государстве, в странах СНГ, и тот товар, который сегодня работает на экспорте и импорте с этими нашими добропорядочными странами", – сказал Москвичев.
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евгений москвичев, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Евгений Москвичев, Россия, Белоруссия
Москвичев: РФ и Беларуси необходим транспортный коридор с пятью странами
Москвичев: России и Беларуси нужен транспортный коридор с пятью странами
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Транспортный коридор с Ираном, Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем нужен Союзному государству, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по транспорту, председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
Тема поднималась в четверг на семинаре по вопросам развития транспортной системы Союзного государства. В нем приняли участие представители министерств и ведомств России и Белоруссии, ассоциаций международных автомобильных перевозчиков России и Белоруссии, руководители российских и белорусских автопредприятий международного грузового сообщения.
Участники семинара оценили текущий уровень гармонизации транспортного законодательства двух стран и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в рамках объединенной транспортной системы Союзного государства.
"Уверен – нам нужны Иран, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Китай. Если мы вот в этих коридорах наладим бесшовную работу, с меньшими простоями пунктов пропуска, то нам груза с Франции, а также с Италии, не надо будет. Нам достаточно груза у Беларуси, в Союзном государстве, в странах СНГ, и тот товар, который сегодня работает на экспорте и импорте с этими нашими добропорядочными странами", – сказал Москвичев.