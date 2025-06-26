https://ria.ru/20250626/moskvichev-2025627484.html

Москвичев: прорабатывать транспортный коридор Беларуси и РФ нужно сообща

Москвичев: прорабатывать транспортный коридор Беларуси и РФ нужно сообща - РИА Новости, 26.06.2025

Москвичев: прорабатывать транспортный коридор Беларуси и РФ нужно сообща

России и Беларуси не хватает пассажирского сообщения между странами, необходимо совместно разрабатывать транспортный коридор, сообщил председатель комиссии... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:56:00+03:00

2025-06-26T17:56:00+03:00

2025-06-26T17:56:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

евгений москвичев

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. России и Беларуси не хватает пассажирского сообщения между странами, необходимо совместно разрабатывать транспортный коридор, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания по транспорту, глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев на семинаре по вопросам развития транспортной системы Союзного государства. "Не хватает нам пассажирского сообщения между нашими странами, особенно в приграничных субъектах Российской Федерации. Знаю только одно – что развивать международный транспортный коридор нам надо вместе", – сказал Москвичев. Он также упомянул транспортный коридор Астара-Решт-Казвин – он соединяет Россию, Азербайджан и Иран. "Я посмотрел проект заявлений, там есть предложение обратиться к правительству Ирана по поводу перехода в Астаре. И, насколько я помню, в июне уже прошел первый контейнерный поезд по Астара-Решт-Казвин. Можно технически говорить, что коридор “Север-Юг” работает уже давно в автомобильном направлении, но у нас есть проблемы. Действительно, с Ираном у нас на сегодняшний день есть понятие разрешительной системы. У нас есть понятие сегодня стоимости горючих смазочных материалов на территории Ирана, есть понятие заправки, есть понятие временнохождения. Сразу скажу, что парламент России и Беларуси в этом направлении работает, также как и работает министерство транспорта. Много уже удалось сделать. Думаю, что еще раз встречи стран – Россия, Беларусь, Иран и Азербайджан – необходимо организовать, чтобы этот коридор был более прозрачным", – заявил Москвичев. Глава комиссии отметил большое количество международных перевозчиков из стран Евросоюза, которые идут по территории России. "Мы грузы не остановим, мы сделаем перецепку на Беларуси, или где у нас заходят напрямую. Грузы пойдут дальше, но пойдут уже нашими перевозчиками. Другого пути нет. То есть, мы обижать экспортно-импортные грузы, которые движутся, не будем. Мы просто остановим перевозчика", – заключил Москвичев.

https://ria.ru/20250626/moskvichev-2025626342.html

россия

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россия, белоруссия, евгений москвичев