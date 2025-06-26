https://ria.ru/20250626/moskvichev-2025626342.html

Москвичев: свыше 75% груза перевозится автотранспортом России и Беларуси

Москвичев: свыше 75% груза перевозится автотранспортом России и Беларуси - РИА Новости, 26.06.2025

Москвичев: свыше 75% груза перевозится автотранспортом России и Беларуси

Автомобильный транспорт России и Беларуси перевозит более 75% всего груза, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания союза по транспорту, глава... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:53:00+03:00

2025-06-26T17:53:00+03:00

2025-06-26T17:53:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

евгений москвичев

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Автомобильный транспорт России и Беларуси перевозит более 75% всего груза, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания союза по транспорту, глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев на семинаре по вопросам развития транспортной системы Союзного государства. "Нас беспокоят многие вопросы, автомобильный транспорт в первую очередь. Потому что автомобильным транспортом России и Беларуси перевозится более 75% груза. У нас есть с вами вопросы международного качества. Мы не говорим про грузовой автомобильный транспорт внутри каждой страны. Мы говорим сегодня о международном автомобильном транспорте, который оказывает экспортные и импортные грузы как внутри наших стран, так и за пределами нашего Союзного государства", – сказал Москвичев. По его словам, если сегодня российский и белорусский перевозчик не может открыть маршрут, значит, там должен быть другой перевозчик. При этом их должно быть столько, сколько требуется. "Мы должны с вами вместе идти для того, чтобы понимать, как дальше развивать маршрутную сеть в маршрутных коридорах, которые необходимо решать на благо наших двух стран. И, чем меньше транспортная составляющая в цене товара или в цене перевозки грузов и пассажиров, тем это нам с вами, наши граждане Союзного государства, скажут большое спасибо", – добавил Москвичев. Он отметил, что информация по всем вопросам обязательно будет доложена первым лицам Беларуси и России.

https://ria.ru/20250626/regiony-2025604049.html

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россия, белоруссия, евгений москвичев