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В Подмосковье строительство газопровода выполнили уже наполовину - РИА Новости, 03.07.2025
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Новости Подмосковья
 
07:35 26.06.2025 (обновлено: 09:28 03.07.2025)
https://ria.ru/20250626/moskva-2026869323.html
В Подмосковье строительство газопровода выполнили уже наполовину
В Подмосковье строительство газопровода выполнили уже наполовину - РИА Новости, 03.07.2025
В Подмосковье строительство газопровода выполнили уже наполовину
Строительство газопровода в районе Вороново в Московской области выполнено наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.07.2025
2025-06-26T07:35:00+03:00
2025-07-03T09:28:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Строительство газопровода в районе Вороново в Московской области выполнено наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Газопровод обеспечит надежное газоснабжение и прослужит городу более 40 лет. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили более тысячи метров нового газопровода в районе Вороново, выполнив 50 процентов от общего объема работ. Этот проект - часть масштабной программы по развитию газовой инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. Он обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение растущих территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках проекта проложат более двух километров трубопроводов высокого и среднего давления. "Работы выполняются с применением современных бестраншейных технологий: горизонтально направленного и бурошнекового бурения. Эти методы сведут к минимуму вмешательство в городскую инфраструктуру, сохранив дорожное покрытие и природный ландшафт", - добавляется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), москва
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Москва
В Подмосковье строительство газопровода выполнили уже наполовину

Строительство газопровода в районе Вороново в Подмосковье выполнено на 50%

© АО "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© АО "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Строительство газопровода в районе Вороново в Московской области выполнено наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Газопровод обеспечит надежное газоснабжение и прослужит городу более 40 лет. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили более тысячи метров нового газопровода в районе Вороново, выполнив 50 процентов от общего объема работ. Этот проект - часть масштабной программы по развитию газовой инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. Он обеспечит надежное и бесперебойное газоснабжение растущих территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекта проложат более двух километров трубопроводов высокого и среднего давления.
"Работы выполняются с применением современных бестраншейных технологий: горизонтально направленного и бурошнекового бурения. Эти методы сведут к минимуму вмешательство в городскую инфраструктуру, сохранив дорожное покрытие и природный ландшафт", - добавляется в сообщении.
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Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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