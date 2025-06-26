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В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ - РИА Новости, 26.06.2025
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14:34 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moskva-2025566665.html
В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ
В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ - РИА Новости, 26.06.2025
В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ
Хлопок произошел в аппарате магнитно-резонансной томографии с выходом гелия в стоматологии на севере Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:34:00+03:00
2025-06-26T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Хлопок произошел в аппарате магнитно-резонансной томографии с выходом гелия в стоматологии на севере Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 13.46 поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Усиевича, дом 8, строение 1А", - сказал собеседник агентства. По его словам, в одном из помещений стоматологии произошел хлопок в аппарате МРТ с выходом гелия. Пострадавших нет. Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ, хлопок в аппарате МРТ произошел в ходе технологического процесса. Помощь пожарных расчетов не понадобилась.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ

В стоматологии на севере Москвы в аппарате МРТ произошел взрыв с выходом гелия

© Pixabay / jarmoluk Магнитно-резонансный томограф
Магнитно-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Pixabay / jarmoluk
Магнитно-резонансный томограф. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Хлопок произошел в аппарате магнитно-резонансной томографии с выходом гелия в стоматологии на севере Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В 13.46 поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Усиевича, дом 8, строение 1А", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в одном из помещений стоматологии произошел хлопок в аппарате МРТ с выходом гелия. Пострадавших нет.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ, хлопок в аппарате МРТ произошел в ходе технологического процесса. Помощь пожарных расчетов не понадобилась.
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