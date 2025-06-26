https://ria.ru/20250626/moskva-2025566665.html

В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ

В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ - РИА Новости, 26.06.2025

В стоматологической клинике на севере Москвы взорвался аппарат МРТ

Хлопок произошел в аппарате магнитно-резонансной томографии с выходом гелия в стоматологии на севере Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:34:00+03:00

2025-06-26T14:34:00+03:00

2025-06-26T14:34:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/15/1513531517_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_aa3fec26f9994587046376d83ba6edf3.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Хлопок произошел в аппарате магнитно-резонансной томографии с выходом гелия в стоматологии на севере Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 13.46 поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Усиевича, дом 8, строение 1А", - сказал собеседник агентства. По его словам, в одном из помещений стоматологии произошел хлопок в аппарате МРТ с выходом гелия. Пострадавших нет. Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ, хлопок в аппарате МРТ произошел в ходе технологического процесса. Помощь пожарных расчетов не понадобилась.

https://ria.ru/20250402/vzryv-2008985359.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)