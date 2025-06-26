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Ефимов: началась разработка проекта улично-дорожной сети в Сокольниках - РИА Новости, 26.06.2025
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14:14 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moskva-2025524269.html
Ефимов: началась разработка проекта улично-дорожной сети в Сокольниках
Ефимов: началась разработка проекта улично-дорожной сети в Сокольниках - РИА Новости, 26.06.2025
Ефимов: началась разработка проекта улично-дорожной сети в Сокольниках
В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети в районе Сокольники, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:14:00+03:00
2025-06-26T14:14:00+03:00
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сергей собянин
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети в районе Сокольники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что проект разработают для территории общей площадью около четырех гектаров, расположенной на пересечении Большой Оленьей улицы и проспекта Ветеранов, Малого Оленьего переулка и улицы Олений Вал."В рамках проекта предусмотрено строительство улично-дорожной сети, необходимой для полноценного функционирования современной спортивно-тренировочной базы футбольного клуба “Спартак-Москва”. Это пример того, как город создает инфраструктуру в поддержку спортивных инициатив, одновременно развивая район и делая его комфортнее для жителей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Благодаря реализованному проекту для жителей появятся удобные транспортные связи. Также это поможет разгрузить улично-дорожную сеть в данной части района, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство улично-дорожной сети в Раменках.
https://ria.ru/20250626/efimov-2025489672.html
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: началась разработка проекта улично-дорожной сети в Сокольниках

Ефимов: начали разработку нового проекта улично-дорожной сети в Сокольниках

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети в районе Сокольники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он добавил, что проект разработают для территории общей площадью около четырех гектаров, расположенной на пересечении Большой Оленьей улицы и проспекта Ветеранов, Малого Оленьего переулка и улицы Олений Вал.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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"В рамках проекта предусмотрено строительство улично-дорожной сети, необходимой для полноценного функционирования современной спортивно-тренировочной базы футбольного клуба “Спартак-Москва”. Это пример того, как город создает инфраструктуру в поддержку спортивных инициатив, одновременно развивая район и делая его комфортнее для жителей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Благодаря реализованному проекту для жителей появятся удобные транспортные связи. Также это поможет разгрузить улично-дорожную сеть в данной части района, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство улично-дорожной сети в Раменках.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Городское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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