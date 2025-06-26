https://ria.ru/20250626/moskva-2025524269.html

Ефимов: началась разработка проекта улично-дорожной сети в Сокольниках

Ефимов: началась разработка проекта улично-дорожной сети в Сокольниках - РИА Новости, 26.06.2025

Ефимов: началась разработка проекта улично-дорожной сети в Сокольниках

В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети в районе Сокольники, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:14:00+03:00

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владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Москве стартовала разработка проекта планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети в районе Сокольники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что проект разработают для территории общей площадью около четырех гектаров, расположенной на пересечении Большой Оленьей улицы и проспекта Ветеранов, Малого Оленьего переулка и улицы Олений Вал."В рамках проекта предусмотрено строительство улично-дорожной сети, необходимой для полноценного функционирования современной спортивно-тренировочной базы футбольного клуба “Спартак-Москва”. Это пример того, как город создает инфраструктуру в поддержку спортивных инициатив, одновременно развивая район и делая его комфортнее для жителей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Благодаря реализованному проекту для жителей появятся удобные транспортные связи. Также это поможет разгрузить улично-дорожную сеть в данной части района, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит строительство улично-дорожной сети в Раменках.

https://ria.ru/20250626/efimov-2025489672.html

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