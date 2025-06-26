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Ликсутов: 30 объектов ввели в эксплуатацию по программе МПТ - РИА Новости, 26.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:10 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moskva-2025523092.html
Ликсутов: 30 объектов ввели в эксплуатацию по программе МПТ
Ликсутов: 30 объектов ввели в эксплуатацию по программе МПТ - РИА Новости, 26.06.2025
Ликсутов: 30 объектов ввели в эксплуатацию по программе МПТ
Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) реализуется в столице, с момента ее запуска в городе ввели в эксплуатацию 30 объектов, сообщил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:10:00+03:00
2025-06-26T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) реализуется в столице, с момента ее запуска в городе ввели в эксплуатацию 30 объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуются проекты по созданию условий для устойчивого экономического роста и расширения занятости. Один из ключевых инструментов — программа стимулирования создания мест приложения труда. Она позволяет возводить современные объекты инфраструктуры в кварталах со сложившейся и новой застройкой, а также обеспечивать москвичей рабочими местами в шаговой доступности от дома", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного ДИПП.По словам заместителя мэра, общая площадь введенных в эксплуатацию объектов – более 750 тысяч квадратных метров. Всего появилось свыше 22 тысяч новых рабочих мест."Программа стимулирования создания мест приложения труда предоставляет инвесторам возможность получить поддержку города при условии создания современных промышленных, деловых, социальных и других объектов для комфортного трудоустройства горожан. Реализация проектов 2025 года позволила создать около 600 новых рабочих мест для жителей столицы. Суммарная площадь объектов превысила 32 тысячи квадратных метров", – подчеркнул министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.При реализации программы с начала 2025 года сданы четыре объекта: школа и детсад в Хорошево-Мневниках, спорткомплекс в жилом здании в Басманном районе и торговый центр в Бирюлеве-Восточном.Торговый центр "Среда. Царицыно", расположенный в районе Бирюлево-Восточное, стал вторым ТЦ, введенным в эксплуатацию по МПТ. Здесь создали свыше 400 новых рабочих мест в рамках соглашения со столицей.В Хорошево-Мневниках создали современную образовательную инфраструктуру. В составе ЖК Sydney City ввели в эксплуатацию детский сад на 14 групп и школу – ее передадут городу. Так, в районе появится около 100 новых рабочих мест для специалистов в образовательной сфере.Спорткомплекс, введенный в эксплуатацию в 2025 году, создан в Басманном районе. Его площадь – более 3 тысяч квадратных метров. 70 новых рабочих мест появилось там в рамках соглашения со столицей.Программа стимулирования создания МПТ работает в Москве с 2020 года. Она показала эффективность в качестве инструмента привлечения частных инвестиций и развития сбалансированной городской среды, отмечают в пресс-службе.В ходе программы в городе планируют построить свыше 230 объектов, их общая площадь – более 6 миллионов квадратных метров. Всего объем инвестиций составит более 2,3 триллиона рублей, а в городе создадут свыше 311 тысяч рабочих мест.
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
Ликсутов: 30 объектов ввели в эксплуатацию по программе МПТ

Ликсутов: 30 объектов сдали по столичной программе МПТ с момента старта

© Фото : пресс-служба ДИППТорговый центр "Среда. Царицыно"
Торговый центр Среда. Царицыно - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Торговый центр "Среда. Царицыно"
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) реализуется в столице, с момента ее запуска в городе ввели в эксплуатацию 30 объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуются проекты по созданию условий для устойчивого экономического роста и расширения занятости. Один из ключевых инструментов — программа стимулирования создания мест приложения труда. Она позволяет возводить современные объекты инфраструктуры в кварталах со сложившейся и новой застройкой, а также обеспечивать москвичей рабочими местами в шаговой доступности от дома", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного ДИПП.
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По словам заместителя мэра, общая площадь введенных в эксплуатацию объектов – более 750 тысяч квадратных метров. Всего появилось свыше 22 тысяч новых рабочих мест.
"Программа стимулирования создания мест приложения труда предоставляет инвесторам возможность получить поддержку города при условии создания современных промышленных, деловых, социальных и других объектов для комфортного трудоустройства горожан. Реализация проектов 2025 года позволила создать около 600 новых рабочих мест для жителей столицы. Суммарная площадь объектов превысила 32 тысячи квадратных метров", – подчеркнул министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
При реализации программы с начала 2025 года сданы четыре объекта: школа и детсад в Хорошево-Мневниках, спорткомплекс в жилом здании в Басманном районе и торговый центр в Бирюлеве-Восточном.
Торговый центр "Среда. Царицыно", расположенный в районе Бирюлево-Восточное, стал вторым ТЦ, введенным в эксплуатацию по МПТ. Здесь создали свыше 400 новых рабочих мест в рамках соглашения со столицей.
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Спорткомплекс, введенный в эксплуатацию в 2025 году, создан в Басманном районе. Его площадь – более 3 тысяч квадратных метров. 70 новых рабочих мест появилось там в рамках соглашения со столицей.
Программа стимулирования создания МПТ работает в Москве с 2020 года. Она показала эффективность в качестве инструмента привлечения частных инвестиций и развития сбалансированной городской среды, отмечают в пресс-службе.
В ходе программы в городе планируют построить свыше 230 объектов, их общая площадь – более 6 миллионов квадратных метров. Всего объем инвестиций составит более 2,3 триллиона рублей, а в городе создадут свыше 311 тысяч рабочих мест.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаТвой бизнес – новости
 
 
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