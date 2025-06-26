https://ria.ru/20250626/moskva-2025523092.html

Ликсутов: 30 объектов ввели в эксплуатацию по программе МПТ

Ликсутов: 30 объектов ввели в эксплуатацию по программе МПТ - РИА Новости, 26.06.2025

Ликсутов: 30 объектов ввели в эксплуатацию по программе МПТ

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) реализуется в столице, с момента ее запуска в городе ввели в эксплуатацию 30 объектов, сообщил... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:10:00+03:00

2025-06-26T12:10:00+03:00

2025-06-26T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) реализуется в столице, с момента ее запуска в городе ввели в эксплуатацию 30 объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуются проекты по созданию условий для устойчивого экономического роста и расширения занятости. Один из ключевых инструментов — программа стимулирования создания мест приложения труда. Она позволяет возводить современные объекты инфраструктуры в кварталах со сложившейся и новой застройкой, а также обеспечивать москвичей рабочими местами в шаговой доступности от дома", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного ДИПП.По словам заместителя мэра, общая площадь введенных в эксплуатацию объектов – более 750 тысяч квадратных метров. Всего появилось свыше 22 тысяч новых рабочих мест."Программа стимулирования создания мест приложения труда предоставляет инвесторам возможность получить поддержку города при условии создания современных промышленных, деловых, социальных и других объектов для комфортного трудоустройства горожан. Реализация проектов 2025 года позволила создать около 600 новых рабочих мест для жителей столицы. Суммарная площадь объектов превысила 32 тысячи квадратных метров", – подчеркнул министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.При реализации программы с начала 2025 года сданы четыре объекта: школа и детсад в Хорошево-Мневниках, спорткомплекс в жилом здании в Басманном районе и торговый центр в Бирюлеве-Восточном.Торговый центр "Среда. Царицыно", расположенный в районе Бирюлево-Восточное, стал вторым ТЦ, введенным в эксплуатацию по МПТ. Здесь создали свыше 400 новых рабочих мест в рамках соглашения со столицей.В Хорошево-Мневниках создали современную образовательную инфраструктуру. В составе ЖК Sydney City ввели в эксплуатацию детский сад на 14 групп и школу – ее передадут городу. Так, в районе появится около 100 новых рабочих мест для специалистов в образовательной сфере.Спорткомплекс, введенный в эксплуатацию в 2025 году, создан в Басманном районе. Его площадь – более 3 тысяч квадратных метров. 70 новых рабочих мест появилось там в рамках соглашения со столицей.Программа стимулирования создания МПТ работает в Москве с 2020 года. Она показала эффективность в качестве инструмента привлечения частных инвестиций и развития сбалансированной городской среды, отмечают в пресс-службе.В ходе программы в городе планируют построить свыше 230 объектов, их общая площадь – более 6 миллионов квадратных метров. Всего объем инвестиций составит более 2,3 триллиона рублей, а в городе создадут свыше 311 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20250625/moskva-2025304906.html

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