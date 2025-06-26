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В Москве задержали группу мошенников, укравших деньги у 250 москвичей - РИА Новости, 26.06.2025
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11:32 26.06.2025 (обновлено: 12:32 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/moskva-2025519313.html
В Москве задержали группу мошенников, укравших деньги у 250 москвичей
В Москве задержали группу мошенников, укравших деньги у 250 москвичей - РИА Новости, 26.06.2025
В Москве задержали группу мошенников, укравших деньги у 250 москвичей
Полиция Москвы задержала 8 подозреваемых в мошенничестве, которые предлагали гражданам помощь в получении кредитов и заставляли оформлять микрозаймы, более 250... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:32:00+03:00
2025-06-26T12:32:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция Москвы задержала 8 подозреваемых в мошенничестве, которые предлагали гражданам помощь в получении кредитов и заставляли оформлять микрозаймы, более 250 человек потеряли свыше 20 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. Предварительно установлено, что в течение двух лет злоумышленники от имени организации – партнера известных банков – предлагали гражданам помощь в получении кредитов", - написала она в Telegram-канале. По ее словам, задержаны восемь человек, от действий которых пострадали более 250 граждан. Материальный ущерб может превышать 20 миллионов рублей. Для привлечения клиентов мошенники совершали "холодные" звонки, а также размещали рекламу в интернете и СМИ, пишет Волк. Они заключали договоры с гражданами на оказание юридических услуг в московских офисах на 5-й улице Ямского поля и Староалексеевской улице. Через некоторое время сообщники сообщали им о якобы плохой кредитной истории и принуждали немедленно оплатить оказанную услугу в полном объеме. При отсутствии денег у клиента ему предлагали оформить микрозайм в дистанционном формате, рассказала представитель МВД РФ. "На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у соучастников не было, взятые на себя обязательства они выполнять не собирались. Полученные от обманутых клиентов деньги похищались", - уточнила Волк. При обысках в офисных помещениях и по адресам их проживания изъяты инструкции для менеджеров по работе с клиентами, документы, имитирующие финансовую деятельность, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статье 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо) УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
https://ria.ru/20250625/moshenniki-2025248441.html
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Задержание группы мошенников, которые украли свыше 20 млн рублей
Полиция Москвы задержала группу мошенников, которые украли свыше 20 млн рублей у 250 горожан на аферах с микрозаймами. Злоумышленники от имени партнера известных банков предлагали помощь в получении кредитов. Для привлечения клиентов мошенники совершали "холодные" звонки, а также размещали рекламу в интернете и СМИ, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Сначала аферисты заключали с гражданами договоры на оказание юридических услуг. Через некоторое время сообщники сообщали им о якобы плохой кредитной истории и принуждали немедленно оплатить оказанную услугу в полном объеме. При отсутствии денег у клиента псевдоменеджеры предлагали оформить микройзайм в дистанционном формате. На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у соучастников не было, а полученные от обманутых клиентов деньги похищались. Возбуждено уголовное дело. 🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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происшествия, россия, москва, ирина волк, единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Москве задержали группу мошенников, укравших деньги у 250 москвичей

МВД: мошенники украли 20 миллионов рублей у 250 москвичей на микрозаймах

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция Москвы задержала 8 подозреваемых в мошенничестве, которые предлагали гражданам помощь в получении кредитов и заставляли оформлять микрозаймы, более 250 человек потеряли свыше 20 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. Предварительно установлено, что в течение двух лет злоумышленники от имени организации – партнера известных банков – предлагали гражданам помощь в получении кредитов", - написала она в Telegram-канале.
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По ее словам, задержаны восемь человек, от действий которых пострадали более 250 граждан. Материальный ущерб может превышать 20 миллионов рублей.
Для привлечения клиентов мошенники совершали "холодные" звонки, а также размещали рекламу в интернете и СМИ, пишет Волк.
Они заключали договоры с гражданами на оказание юридических услуг в московских офисах на 5-й улице Ямского поля и Староалексеевской улице. Через некоторое время сообщники сообщали им о якобы плохой кредитной истории и принуждали немедленно оплатить оказанную услугу в полном объеме. При отсутствии денег у клиента ему предлагали оформить микрозайм в дистанционном формате, рассказала представитель МВД РФ.
"На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у соучастников не было, взятые на себя обязательства они выполнять не собирались. Полученные от обманутых клиентов деньги похищались", - уточнила Волк.
При обысках в офисных помещениях и по адресам их проживания изъяты инструкции для менеджеров по работе с клиентами, документы, имитирующие финансовую деятельность, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статье 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо) УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
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ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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